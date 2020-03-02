В Украине 4 человек проверяют на коронавирус

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Понедельник, 2 марта 2020, 12:13

По состоянию на 2 марта в Украине проверяют на наличие коронавирусной инфекции 4-х человек: трех иностранцев, и человека, который вернулся из Италии.

Источник: брифинг главного санитарного врача страны Виктора Ляшко 2 марта

Прямая речь: "Вчера завершилось тестирование трех образцов на коронавирусную инфекцию: из Ивано-Франковской области, Кропивницкого и Киева, у пассажирки, которая была обнаружена в аэропорту. Все эти три исследования показали отрицательные результаты, это свидетельствует, что у этих людей нет коронавирусной инфекции.

На данный момент проведено уже 8 тестов на коронавирус, все они были отрицательные.

Сейчас в лаборатории, с сегодняшнего дня, начато исследование еще относительно 4 подозрений: 3 из них из Киева, 1 с Черновицкой области.

В Киеве это подозрение зафиксировано у иностранцев, которые находились на территории Украины и обратились за медицинской помощью, в Черновцах это человек, который вернулся из Италии".

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Напомним: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе. 
  • По состоянию на утро 2 марта от коронавируса умерли 3048 человек, зафиксировано более 89 000 случаев заболевания, более 45 000 человек выздоровели.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Украина коронавирус Covid-2019


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