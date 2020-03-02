Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине 4 человек проверяют на коронавирус

Понедельник, 2 марта 2020, 11:13
В Украине 4 человек проверяют на коронавирус

По состоянию на 2 марта в Украине проверяют на наличие коронавирусной инфекции 4-х человек: трех иностранцев, и человека, который вернулся из Италии.

Источник: брифинг главного санитарного врача страны Виктора Ляшко 2 марта

Прямая речь: "Вчера завершилось тестирование трех образцов на коронавирусную инфекцию: из Ивано-Франковской области, Кропивницкого и Киева, у пассажирки, которая была обнаружена в аэропорту. Все эти три исследования показали отрицательные результаты, это свидетельствует, что у этих людей нет коронавирусной инфекции.

На данный момент проведено уже 8 тестов на коронавирус, все они были отрицательные.

Сейчас в лаборатории, с сегодняшнего дня, начато исследование еще относительно 4 подозрений: 3 из них из Киева, 1 с Черновицкой области.

В Киеве это подозрение зафиксировано у иностранцев, которые находились на территории Украины и обратились за медицинской помощью, в Черновцах это человек, который вернулся из Италии".

Читайте также: 

Коммуникация - это все. Говорим о коронавирусе, эвакуации украинцев и готовности страны

Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей до паники в Украине

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Напомним: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе. 
  • По состоянию на утро 2 марта от коронавируса умерли 3048 человек, зафиксировано более 89 000 случаев заболевания, более 45 000 человек выздоровели.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкраинакоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Украина
Созданный под эгидой Британии фонд на поддержку Украины потратил менее 10% - СМИ
"Советские БМП и близко не стоят": Минобороны объяснило преимущества Bradley
Африканские лидеры призывают Путина продемонстрировать "стремление к миру" – FT
Последние новости
04:54
ISW считает, что российские войска используют запрещенное химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
Все новости...
Реклама: