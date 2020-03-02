До 22° тепла: в Украину идет значительное потепление

В ближайшие двое суток в Украине ожидается существенное потепление в связи с распространением теплого воздуха с юго-запада Европы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 3 марта в северных, Волынской, Ровенской, большинстве центральных и Харьковской областях ночью возможен небольшой дождь. Днем осадки возможны в Закарпатской области и Карпатах.

Ветер преимущественно южный 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 10-15°, в южных областях до 18° тепла.

В Киеве в ночь на вторник небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью 3-5° тепла, днем до 12-14° тепла.

В среду 4 марта почти на всей территории Украины без осадков, дождь возможен лишь в западных областях. Ветер южный, юго-восточный, на западе страны – северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-9° тепла, днем 14-19° тепла. В южных и центральных областях воздух местами прогреется до 20-22° тепла. В большинстве западных областей 8-13° тепла.

В Карпатах и Закарпатье – ночью дождь с мокрым снегом, местами значительные осадки. Днем умеренный дождь. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-6°. В Закарпатской области местами 7-12° тепла.

В Киеве в среду без осадков, ветер южный 7-12 м/с. Температура ночью 4-6°, днем 14-16° тепла.

Дополнительно: Согласно данным Центральной геофизической обсерватории, самая высокая температура днем 3 марта в Киеве была зафиксирована в 1997 году и составила 13,3° тепла, самая низкая ночью – 22,8° мороза в 1929 году.