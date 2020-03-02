Сирия: после ударов Турции продолжаются бои за стратегический город
Сирийские правительственные силы 2 марта предприняли попытку вернуть стратегический город в провинции Идлиб.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Сирийское государственное телевидение показало кадры из Cаракиба, который стоит на главной автомагистрали страны с севера на юг, и утверждало, что город находится под контролем правительства.
Повстанцы опровергли эти заявления, сказав, что они до сих пор удерживают город, несмотря на сильные обстрелы.
Саракиб уже дважды переходил из рук в руки меньше чем за месяц, что отражает его важность как ворот к контролируемому правительством северного города Алеппо, так и удерживаемого повстанцами города Идлиб на западе.
Повстанцы заявили, что турецкие беспилотники нанесли удар по позициям сирийской армии на линии фронта Саракиба, поразив как минимум две ракетные установки.
В воскресенье Анкара сбила два сирийские самолеты в Идлибе и нанесла удар по меньшей мере по одному военному аэродрому в провинции Алеппо.
Министр обороны Хулуси Акар заявил, что турецкие силы также уничтожили восемь вертолетов, десятки танков и пять систем ПВО.
"Сирийский режим будет вынужден покинуть зону деэскалации перед встречей Путина и Эрдогана", - заявил высокопоставленный источник в оппозиции.