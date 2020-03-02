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Мужчина застрелил молодую женщину и пытался убить очевидца на Львовщине

Понедельник, 2 марта 2020, 12:11
Мужчина застрелил молодую женщину и пытался убить очевидца на Львовщине

Правоохранители разыскивают 56-летнего Виктора Тура, подозреваемого в убийстве 22-летней девушки и в покушении на убийство очевидца во Львовской области.

Источник: пресс-служба полиции со ссылкой на начальника главного управления Нацполиции во Львовской области Василия Виконского

Прямая речь: "Установлено, что около 21:00 на улице Садовой в Пустомытах 56-летний житель Харьковской области выстрелил в голову своей знакомой, 22-летней жительнице города Яворов, а также ранил очевидца события, который бросился на помощь девушке. Злоумышленник скрылся на микроавтобусе "ФольксвагенТ5"".

Детали: В результате полученного ранения девушка скончалась по дороге в больницу в карете "скорой", а 42-летний житель Пустомытовского района с огнестрельным ранением грудной клетки был госпитализирован.

По данному факту открыли уголовные производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК и ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) УК.

Вскоре в лесном массиве между селами Навария и Поршна Пустомытовского района полицейские обнаружили микроавтобус, на котором скрылся злоумышленник.

Сейчас правоохранители разыскивают Тура Виктора Васильевича, 1963 года рождения. 

 

Отмечается, что он имеет рост около 170 см, шатен, носит бороду, одет был в длинную коричневую кожаную куртку, темно-синий свитер и темные брюки.

Также сообщается, что разыскиваемый может быть вооружен.

Украинская правда

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Темы: полицияЛьвовщинаубийстворозыск
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