Киву вызвали в ГБР, чтобы вручить подозрение

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Понедельник, 2 марта 2020, 13:39

Народного депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву вызвали в государственное бюро расследований, чтобы вручить подозрение в нанесении легких телесных повреждений.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "По поручению генерального прокурора следователь Государственного бюро расследований 27 февраля 2020 года с соблюдением требований ст. 135 УПК Украины для вручения письменного уведомления о подозрении на 2 марта 2020 на 14:00 ч. вызвал народного депутата Украины".

Детали: Если Кива не явится в ГБР без уважительных причин и не сообщит, почему не пришел, на него могут наложить денежное взыскание или применить привод.

Согласно повестке, событие квалифицировали по ч.2 ст.125 Уголовного кодекса (умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья).

 
 

Что было раньше: 22 января генпрокурор Руслан Рябошапка открыл производство по факту нанесения народным депутатом от ОПЗЖ Ильей Кивой телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве.

В тот день в ресторане "Моссо" в Киеве произошла драка между Кивой и другим гостем заведения.

На опубликованных в сети записях видно, как депутат подходит к другому мужчине и внезапно бьет его головой в лицо. В свою очередь, мужчина наносит ему удар в лицо.

Украинская правда
Темы: ОПЗЖ Офис генпрокурора Рябошапка


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