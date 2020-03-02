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Пристайко говорит, что Зеленский с ним об отставке не говорил

Понедельник, 2 марта 2020, 13:53
Пристайко говорит, что Зеленский с ним об отставке не говорил

Министр иностранных дел Вадим Пристайко не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским своей возможной отставки.

Источник: ответ Пристайко на пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве в понедельник, которую приводит "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Пристайка: " 9 месяцев назад, немного даже больше, когда президент Зеленский предложил мне стать министром иностранных дел, у нас была с ним договоренность о том, что наш разговор время от времени будет возобновляться о том: мы продолжаем работать дальше или нам надо разойтись... Разговора, который бы сказал "слушай, давай мы будем завершать", - пока не было".

"Действительно есть достаточно информации, и это активно обсуждается, и не только моя фамилия, но и всех других министров, включая премьер-министра. Я думаю, что мы достаточно раз сказали, что мы готовы к отставке. Вопрос в том: мы пообещали служить народу Украины, мы были приглашены президентом Зеленский, и если в наших услугах больше нет надобности, мы готовы продолжать заниматься чем-то другим: никакой трагедии здесь нет".

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Что этому предшествовало:

  • 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".
  • Парламент может заменить главу правительства и назначить 4 новых министров.
  • По данным УП, главу МИД Вадима Пристайко может заменить действующий вицепремьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

Темы: Кабинет министровМИД
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