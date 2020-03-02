ОП: На канале для оккупированных территорий будет транслироваться "премиальный контент"

Заместитель глава Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал, что на новом канале для оккупированных территорий "Дом" будет транслироваться лучший украинский контент.

Источник: Тимошенко во время пресс-конференции в Укринформе

Прямая речь: "Достучаться до аудитории просто новостным контентом невозможно. Поэтому мы провели переговоры со всеми крупными игроками телевизионного рынка в Украине и договорились, что они вместе с нами будут работать на то, чтобы мы доносили сигналы к временно оккупированным территориям.

Как именно - мы договорились, что на этом канале будет самый премиальный контент, который есть в Украине. Это и сериалы, и ток-шоу, и развлекательные шоу, например, футбольные матчи, различные спортивные трансляции".

Детали: По словам Тимошенко, в ближайшее время канал начнет производство своих новостей, а дальше планируется запуск других форматов.

Среди них будут утренние программы и ток-шоу.

Предыстория: Государственный телеканал для временно оккупированных территорий должен был начать вещание 15 февраля. В то же время 7 февраля Бородянский сообщил, что телеканал начнет вещание 1 марта 2020. Отмечалось, что его название и конкурс на должность руководителя объявят позже.

Режиссер "Слуги народа" Алексей Кирющенко помогал формировать концепцию нового государственного канала для временно оккупированных территорий.