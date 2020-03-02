На Донбассе 9 раз обстреляли позиции украинских войск

В течение 2 марта вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил.

Источник: пресс-служба ООС в Facebook

Детали: В пресс-службе сообщили, что в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Противник осуществлял обстрелы из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" и еще четыре в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Вследствие разрыва мины возле дома в населенном пункте Красногоровка взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которого были ранены местная жительница.

Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь.