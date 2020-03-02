Прокурор Одесской области не прошел аттестацию и будет уволен
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Понедельник, 2 марта 2020, 19:13
Прокурор Одесской области Максим Вихорь и его заместитель Александр Луняченко (бывший судья) провалили первый этап аттестации сотрудников региональных прокуратур.
Источник: Думская
Детали: Тестирование на знание законодательства сотрудники прокуратуры проходили 2 марта. В списке успешно сдавших экзамен обоих прокуроров нет: они не набрали минимальные 70 баллов.
В результате правоохранителей не допустили до второго этапа аттестации, и теперь их должны уволить из органов прокуратуры.
Первый заместитель прокурора области Роман Гончаров и заместитель Сергей Гудзенко тесты сдали успешно.
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