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Прокурор Одесской области не прошел аттестацию и будет уволен

Понедельник, 2 марта 2020, 18:13
Прокурор Одесской области не прошел аттестацию и будет уволен

Прокурор Одесской области Максим Вихорь и его заместитель Александр Луняченко (бывший судья) провалили первый этап аттестации сотрудников региональных прокуратур.

Источник: Думская

Детали: Тестирование на знание законодательства сотрудники прокуратуры проходили 2 марта. В списке успешно сдавших экзамен обоих прокуроров нет: они не набрали минимальные 70 баллов.

В результате правоохранителей не допустили до второго этапа аттестации, и теперь их должны уволить из органов прокуратуры.

Первый заместитель прокурора области Роман Гончаров и заместитель Сергей Гудзенко тесты сдали успешно.

Темы: Офис генпрокурорапрокуратураОдесская область
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