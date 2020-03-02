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Коронавирус: в Украину запретили ввозить животных из Китая

Понедельник, 2 марта 2020, 23:18
Коронавирус: в Украину запретили ввозить животных из Китая

В Китае впервые обнаружили заболевания коронавирус у собаки. Держпродспоживслужба временно запретила ввоз в Украину из этой страны домашних животных.

Источник: Госпотребслужба

Детали: Согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), на территории Гонконга (Китай) зарегистрировано заболевание SARS-CoV-2 у животного (собака).

Животное жило в том же доме с зараженным на коронавирус владельцем.

Дословно: "С целью минимизации рисков заноса на территорию Украины возбудителя COVID-19, Держпродспоживслужба временно запретила ввоз в Украину из Китайской Народной Республики домашних (собак, кошек и т.д.) и диких плотоядных животных".

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Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя

Предыстория:

  • Самолет SkyUp должен был эвакуировать 48 граждан Украины и 29 иностранцев из китайского города Ухань, где была вспышка коронавируса Covid-2019. Трех украинцев и одну иностранку не пустили на борт.
  • Власти города Ухань в Китае отказали украинке Насте Зинченко вместе с ее померанским шпицем в эвакуации из-за отсутствия полного пакета документов для вывоза собаки за границу.

Украинская правда

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Темы: коронавирусКитай
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