Коронавирус: в Украину запретили ввозить животных из Китая
В Китае впервые обнаружили заболевания коронавирус у собаки. Держпродспоживслужба временно запретила ввоз в Украину из этой страны домашних животных.
Источник: Госпотребслужба
Детали: Согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), на территории Гонконга (Китай) зарегистрировано заболевание SARS-CoV-2 у животного (собака).
Животное жило в том же доме с зараженным на коронавирус владельцем.
Дословно: "С целью минимизации рисков заноса на территорию Украины возбудителя COVID-19, Держпродспоживслужба временно запретила ввоз в Украину из Китайской Народной Республики домашних (собак, кошек и т.д.) и диких плотоядных животных".
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Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя
Предыстория:
- Самолет SkyUp должен был эвакуировать 48 граждан Украины и 29 иностранцев из китайского города Ухань, где была вспышка коронавируса Covid-2019. Трех украинцев и одну иностранку не пустили на борт.
- Власти города Ухань в Китае отказали украинке Насте Зинченко вместе с ее померанским шпицем в эвакуации из-за отсутствия полного пакета документов для вывоза собаки за границу.