Коронавирус: в Украину запретили ввозить животных из Китая

В Китае впервые обнаружили заболевания коронавирус у собаки. Держпродспоживслужба временно запретила ввоз в Украину из этой страны домашних животных.

Источник: Госпотребслужба

Детали: Согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), на территории Гонконга (Китай) зарегистрировано заболевание SARS-CoV-2 у животного (собака).

Животное жило в том же доме с зараженным на коронавирус владельцем.

Дословно: "С целью минимизации рисков заноса на территорию Украины возбудителя COVID-19, Держпродспоживслужба временно запретила ввоз в Украину из Китайской Народной Республики домашних (собак, кошек и т.д.) и диких плотоядных животных".

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