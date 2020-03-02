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Прокуратура проверила исправительные учреждения: ущерб на 170 миллионов

Понедельник, 2 марта 2020, 23:27
Прокуратура проверила исправительные учреждения: ущерб на 170 миллионов

В результате проверки исправительных учреждений прокуратура открыла более 60 уголовных производств, ущерб государству оценили в 170 миллионов гривен.

Источник: пресс-служба ОГПУ

Дословно: "Региональные прокуратуры завершили проверки в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах законности и эффективного использования земель и государственного имущества, начатые в январе по поручению Офиса Генерального прокурора".

Детали: Почти все правонарушения связанные с хищением и уничтожением имущества.

Отмечается, что во время проверки выявили факты растраты и хищения государственной собственности и нецелевого использования средств государства.

"Эта проблема касается абсолютно всех учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ГУИС)", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что большинство фактов манипуляций с недвижимостью нашли в Днепровском учреждении наказаний №4 и Криворожском учреждении исполнения наказаний №3. Там не провели регистрацию 47 объектов площадью 40,5 тыс кв м, которые оценивают в более 20 миллионов гривен.

Также зафиксированы факты незаконной передачи земель в ряде исправительных учреждений Винницкой области на основании фиктивных договоров.

"Кроме того, прокурорами заявлено 14 судебных исков и внесено более 120 документов реагирования руководству учреждений ГУИС в регионах, где указывается о нарушении закона в отношении государственного имущества на общую сумму более 100 млн грн", – сообщили в ОГПУ.

Украинская правда
Темы: Генпрокуратура
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