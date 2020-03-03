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В штате Вашингтон 6 человек умерли от коронавируса

Вторник, 3 марта 2020, 01:37
В штате Вашингтон 6 человек умерли от коронавируса

Шесть человек умерли от китайского коронавируса COVID-2019 в американском штате Вашингтон.

Источник: CNN, карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: По сообщению местных властей, трем лицам было 70 лет, другим 40, 50 и 80 лет. Жертвами коронавируса стали четверо мужчин и две женщины. Пять смертей зафиксировали в округе Кинг, одну – в Снохомише. У всех людей были проблемы со здоровьем.

Также сообщается, что в изоляции в округе Кинг находится 19 пожарных, в которых нашли симптомы болезни.

Кроме того, в Калифорнии насчитали 20 случаев заражения коронавирусом.

Всего в США зафиксировала 101 случай инфицирования.

Что предшествовало: После первой смерти от COVID-2019 власти штата Вашингтон объявили чрезвычайное положение.

В рамках борьбы с распространением коронавируса США вводят запрет на въезд иностранцам, которые в течение последних двух недель были в Иране.

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Напомним: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе. 
  • По состоянию на 2 марта жертвами коронавируса во всем мире стали 3044 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 89 тысяч.

Украинская правда

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Темы: коронавирусСША
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