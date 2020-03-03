Венецианская комиссия отменила заседание из-за коронавируса

32 просмотра
Вторник, 3 марта 2020, 03:45

Венецианская комиссия отказалась от идеи проведения заседания в Венеции и решила согласовать запланированные документы в письменном виде.

Источник: Twitter комиссии

Дословно: "Из-за распространения коронавируса на севере Италии расширенное бюро Венецианской комиссии решило не проводили пленарное заседание в Венеции. Вместо этого неотложные мысли на запрос государств и согласованы тексты будут утверждаться в письменной форме".

Читайте также: Коммуникация - это все. Говорим о коронавирусе, эвакуации украинцев и готовности страны

Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей до паники в Украине

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Напомним: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе. 
  • По состоянию на 2 марта жертвами коронавируса во всем мире стали 3044 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 89 тысяч.

Украинская правда


powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Зеленскому предлагают трех кандидатов на пост министра обороны – источник
Названа причина авиакатастрофы, в которой погиб экс-министр Кутовой
Перед созывом Рады Арахамия считал, что Гончарук останется
Смерть экс-главы правления "Интера": следственный эксперимент в доме Кожары сорван
Все новости
поясняет Супрун

Как правильно пользоваться антисептиком для рук

Война

"Кто-то же должен здесь оставаться – дома": как оживает прифронтовая Попасна

мода

5 свадебных трендов, которые сделают ваш праздник современным

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!