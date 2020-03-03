Венецианская комиссия отменила заседание из-за коронавируса
Венецианская комиссия отказалась от идеи проведения заседания в Венеции и решила согласовать запланированные документы в письменном виде.
Источник: Twitter комиссии
Дословно: "Из-за распространения коронавируса на севере Италии расширенное бюро Венецианской комиссии решило не проводили пленарное заседание в Венеции. Вместо этого неотложные мысли на запрос государств и согласованы тексты будут утверждаться в письменной форме".
Following spreading of Corona virus in the north of #Italy, the Enlarged Bureau of the #VeniceCommission decided not to hold the session in #Venice but instead, the most urgent opinions requested by states and uncontroversial texts will be adopted by a written procedure.
— Venice Commission (@VeniceComm) March 2, 2020
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Напомним:
- Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
- По состоянию на 2 марта жертвами коронавируса во всем мире стали 3044 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 89 тысяч.