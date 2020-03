Венецианская комиссия отменила заседание из-за коронавируса

Венецианская комиссия отказалась от идеи проведения заседания в Венеции и решила согласовать запланированные документы в письменном виде.

Источник: Twitter комиссии

Дословно: "Из-за распространения коронавируса на севере Италии расширенное бюро Венецианской комиссии решило не проводили пленарное заседание в Венеции. Вместо этого неотложные мысли на запрос государств и согласованы тексты будут утверждаться в письменной форме".

Following spreading of Corona virus in the north of #Italy, the Enlarged Bureau of the #VeniceCommission decided not to hold the session in #Venice but instead, the most urgent opinions requested by states and uncontroversial texts will be adopted by a written procedure.