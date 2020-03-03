В Одессе горел жилой дом: пострадал спасатель

308 просмотров
Вторник, 3 марта 2020, 09:47

Спасатель пострадал в результате разрушения лестничной клетки во время пожара в жилом доме на улице Пушкинской, 5 в Одессе.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Одесской области

Дословно: "Вследствие разрушения лестничной клетки между первым и вторым этажами травмировался пожарный-спасатель, которого бригадой скорой медицинской помощи госпитализировали в медицинское учреждение. Его жизни и здоровью ничего не угрожает".

 

Детали: Сообщение о пожаре поступило 2 марта в 20:13. Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание и сильное задымление произошло на первом этаже жилого дома.

В 21:07 огонь на площади 5 кв.м ликвидировали. Во время тушения пожара с верхних этажей по запасной лестничной клетке эвакуировали 9 жильцов дома, из которых 2 детей.

В результате пожара повреждено имущество в кладовке под лестничной клеткой. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших среди жильцов дома нет.

Украинская правда
Темы: пожар Одесса


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Кривом Роге загорелся автобус: двое пострадавших 2 марта 2020, 09:39
В Киеве на ходу загорелась маршрутка 1 марта 2020, 15:43
Пожар в жилом старинном здании в Одессе: эвакуировали более 40 человек 1 марта 2020, 12:00
Все новости
Главные новости
Обстрелы на Донбассе: 2 военных ранены, 3 получили боевую травму
Зеленскому предлагают трех кандидатов на пост министра обороны – источник
Названа причина авиакатастрофы, в которой погиб экс-министр Кутовой
Перед созывом Рады Арахамия считал, что Гончарук останется
Все новости
Видео

Неуважение, гомофобия, эйджизм: 5 видео о дискриминации в Украине

советы

Как правильно почистить кисти для макияжа?

Опыт

Пробежаться, дыша полной грудью: трое необычных украинском и их обычные мечты

Поиск по сайту
Архив
Весь архів