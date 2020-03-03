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В Одессе горел жилой дом: пострадал спасатель

Вторник, 3 марта 2020, 08:47

Спасатель пострадал в результате разрушения лестничной клетки во время пожара в жилом доме на улице Пушкинской, 5 в Одессе.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Одесской области

Дословно: "Вследствие разрушения лестничной клетки между первым и вторым этажами травмировался пожарный-спасатель, которого бригадой скорой медицинской помощи госпитализировали в медицинское учреждение. Его жизни и здоровью ничего не угрожает".

 

Детали: Сообщение о пожаре поступило 2 марта в 20:13. Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание и сильное задымление произошло на первом этаже жилого дома.

В 21:07 огонь на площади 5 кв.м ликвидировали. Во время тушения пожара с верхних этажей по запасной лестничной клетке эвакуировали 9 жильцов дома, из которых 2 детей.

В результате пожара повреждено имущество в кладовке под лестничной клеткой. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших среди жильцов дома нет.

Украинская правда
Темы: пожарОдесса
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