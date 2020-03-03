Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Скалецкая в Новых Санжарах приняла участие в теннисном турнире

Вторник, 3 марта 2020, 09:51
Скалецкая в Новых Санжарах приняла участие в теннисном турнире

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая приняла участие в турнире по настольному теннису в условиях обсервации в "Новых Санжарах" вместе с людьми, которых эвакуировали из Китая.

Источник: Facebook-страница министра Зоряны Скалецкой и журналиста Александра Махова

Прямая речь: "За эти дни настольный теннис стал любимым видом спорта в "Новых Санжарах". У нас даже состоялся первый международный турнир в условиях наблюдения".

Детали: Махов сообщил, что в турнире приняли участие около 20 игроков. Победил Александр Кустенко из Мариуполя. Победитель получил медаль и кубок от Львовской областной федерации настольного тенниса.

Позже стало известно, что в Украине официально зафиксировали первый случай заболевания короновирусом.

Знать больше: Коронавирус и новосанжарский синдром. Как власть довела эвакуацию с Китая до паники в Украине

Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя

Предыстория:

  • 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).
  • Все эвакуированные из Китая будут пребывать на 14-дневной обсервации в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине.
  • Министр МОЗ Зоряна Скалецкая после протестов жителей Новых Санфар заявила, что проведет 14 дней на обсервации с эвакуированными.
  • Обсервация в Новых Санжарах завершится 5 марта, если не возникнет подозрений на заболевание.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СкалецкаяНовые СанжарыкоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Скалецкая
Зеленский признался, что это он отправил Скалецкую в обсервацию
Срок обсервации в Новых Санжарах заканчивается – эвакуированные уже на чемоданах
Президент поблагодарил Скалецкую за смелость в Новых Санжарах, но этого мало
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: