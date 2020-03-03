Скалецкая в Новых Санжарах приняла участие в теннисном турнире

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая приняла участие в турнире по настольному теннису в условиях обсервации в "Новых Санжарах" вместе с людьми, которых эвакуировали из Китая.

Источник: Facebook-страница министра Зоряны Скалецкой и журналиста Александра Махова

Прямая речь: "За эти дни настольный теннис стал любимым видом спорта в "Новых Санжарах". У нас даже состоялся первый международный турнир в условиях наблюдения".

Детали: Махов сообщил, что в турнире приняли участие около 20 игроков. Победил Александр Кустенко из Мариуполя. Победитель получил медаль и кубок от Львовской областной федерации настольного тенниса.

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