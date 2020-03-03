Скалецкая в Новых Санжарах приняла участие в теннисном турнире

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Вторник, 3 марта 2020, 10:51

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая приняла участие в турнире по настольному теннису в условиях обсервации в "Новых Санжарах" вместе с людьми, которых эвакуировали из Китая.

Источник: Facebook-страница министра Зоряны Скалецкой и журналиста Александра Махова

Прямая речь: "За эти дни настольный теннис стал любимым видом спорта в "Новых Санжарах". У нас даже состоялся первый международный турнир в условиях наблюдения".

Детали: Махов сообщил, что в турнире приняли участие около 20 игроков. Победил Александр Кустенко из Мариуполя. Победитель получил медаль и кубок от Львовской областной федерации настольного тенниса.

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Предыстория:

  • 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).
  • Все эвакуированные из Китая будут пребывать на 14-дневной обсервации в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине.
  • Министр МОЗ Зоряна Скалецкая после протестов жителей Новых Санфар заявила, что проведет 14 дней на обсервации с эвакуированными.

Украинская правда
Темы: Скалецкая Новые Санжары коронавирус Covid-2019


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