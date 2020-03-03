Вице-премьер: Евроинтеграция необратима для Украины

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Вторник, 3 марта 2020, 13:26

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что курс на интеграцию с ЕС является необратимым для Украины.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на Кулебу во время конференции по результатам выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в 2019 году и приоритетов на 2020 год

Дословно: "Я не должен быть политически осторожным, и я абсолютно уверен, что движение Украины на пути в Европейский Союз является необратимым".

Детали: Кулеба также сообщил, что курс на Европейский Союз избрал украинский народ.

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Что было раньше: Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о закреплении в Конституции стратегического курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО.




Темы: Европа Кабинет министров


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