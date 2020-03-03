Гендерный минимум для женщин и мужчин в партийном избирательном списке, по новому Избирательному кодексу, составляет 40%. Партии, которые не будут придерживаться этого принципа, не будут регистрировать на выборах.

Источник: общественное движение "Честно"

Прямая речь члена ЦИК Виктории Глущенко: "В случае несоблюдения организацией политической партии при выдвижении кандидатов в депутаты соответствующих советов требований Избирательного кодекса Украины по обеспечению определенного уровня присутствия в избирательных списках и перечнях кандидатов – женщин и мужчин, то территориальной избирательной комиссией будет приниматься решение об отказе в регистрации всех кандидатов".

Детали: Партийная система обязательно будет действовать на выборах во все советы, где количество избирателей превышает 90 тысяч. В этот перечень попадают все облсоветы и 30 городских советов.

"Честно" подсчитало, сколько женщин должно быть в списках партий, чтобы те могли принять участие в местных выборах 2020 года.

Для того, чтобы выдвинуть линейку кандидатов на все вакантные места в совете, нужно иметь в команде от 14 (Ужгородский городской совет) 48 кандидаток (Киевский городской, Харьковский и Днепропетровский облсоветы).

При этом представление списка кандидатов, который будет покрывать всю численность совета, например, 64 из 64, не является обязательным условием. Партия может выдвинуть, скажем, 15 кандидатов, охватив только часть округов, главное, соблюдать гендерный принцип.

Для тех партий, которые будут баллотироваться в советы крупных городов и областных советов, общее количество кандидаток на местных выборах 2020 года значительно возрастет. Чтобы покрыть все крупные города со всеми округами и получить регистрацию в ЦИК, придется найти 620 кандидаток, а для облсоветов – 668.

Меньше всего женщин партиям необходимо найти для Ужгородского горсовета и Закарпатского облсовета – всего их должно быть не менее 40. Больше всего нужно будет заполнить списки для Киева и области и для Харькова и области, где должно быть не менее 82 кандидатов.

Более того, если на прошлых выборах можно было баллотироваться от партии сразу в советы нескольких уровней, то теперь действует новое правило: один кандидат – одно баллотирование.

Гендерную квоту ввели для того, чтобы в советах увеличить количество женщин. Но выборы 2015 года показали, что партии выдвигали женщин, но избиратели их не избирали.