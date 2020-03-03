Экс-нардепа Мельничука освободили из-под стражи в Греции
Задержанного в Греции экс-нардепа и экс-командира "Айдара" Сергея Мельничука освободили из-под стражи.
Источник: пост Мельничука в Facebook, представители Департамента консульской службы МИД в комментарии "Европейской правде"
Прямая речь: "Ну что, наконец свобода. Посольство сработало и адвокат. Своевременно подали все документы и решилось".
Детали: Мельничук обнародовал видео, на котором он стоит вместе с сыном после освобождения.
Он также добавил, что намерен подать иск против российских каналов, которые "вели пропаганду против Украины, занимались разжиганием вражды между нашими странами и собирали разведданные по украинской территории".
По словам экс-нардепа, ему сказали, что он якобы "обвиняется в убийстве двух человек и более на территории Ростовской области".
Информацию об освобождении Мельничука подтвердили в МИД Украины.
Там сообщили, что Мельничука освободили по решению прокурора на основании уведомления центрального органа Интерпола о приостановлении заявки России по задержанию Мельничука и его пересмотре.
Что было раньше: 2 марта глава МВД Арсен Аваков заявил, что Интерпол пересмотрит запрос России РФ об объявлении в розыск и задержании в Греции экс-комбата батальона "Айдар", нардепа 8 созыва Сергея Мельничука.
Предыстория:
- 1 марта экс-комбата батальона "Айдар", нардепа 8 созыва Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией по карте Интерпола, которую подала Россия.
- К нему прибыл украинский консул.
- 3 июня 2015 года Верховная Рада дала согласие на привлечение экс-комбата к уголовной ответственности. Мельничука подозревали в совершении ряда уголовных преступлений, в том числе по ст. 257 (организация вооруженной банды с целью нападения на предприятия, учреждения, организации или на отдельных лиц, а также участие в такой банде или в совершенном ею нападении) Уголовного кодекса Украины.
- В 2017 году НАБУ расследовало относительно Мельничука уголовное производство по подозрению в декларировании недостоверной информации.
- В 2018 году Мельничук и его бывший коллега по фракции "Радикальной партии" Дмитрий Линько подрались после эфира на телеканале Newsone.