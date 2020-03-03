Экс-нардепа Мельничука освободили из-под стражи в Греции

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Вторник, 3 марта 2020, 16:04

Задержанного в Греции экс-нардепа и экс-командира "Айдара" Сергея Мельничука освободили из-под стражи.

Источник: пост Мельничука в Facebook, представители Департамента консульской службы МИД в комментарии "Европейской правде"

Прямая речь: "Ну что, наконец свобода. Посольство сработало и адвокат. Своевременно подали все документы и решилось". 

Детали: Мельничук обнародовал видео, на котором он стоит вместе с сыном после освобождения.

Он также добавил, что намерен подать иск против российских каналов, которые "вели пропаганду против Украины, занимались разжиганием вражды между нашими странами и собирали разведданные по украинской территории".

По словам экс-нардепа, ему сказали, что он якобы "обвиняется в убийстве двух человек и более на территории Ростовской области".  

Информацию об освобождении Мельничука подтвердили в МИД Украины.

Там сообщили, что Мельничука освободили по решению прокурора на основании уведомления центрального органа Интерпола о приостановлении заявки России по задержанию Мельничука и его пересмотре.

Что было раньше: 2 марта глава МВД Арсен Аваков заявил, что Интерпол пересмотрит запрос России РФ об объявлении в розыск и задержании в Греции экс-комбата батальона "Айдар", нардепа 8 созыва Сергея Мельничука.

Предыстория:

  • 1 марта экс-комбата батальона "Айдар", нардепа 8 созыва Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией по карте Интерпола, которую подала Россия.
  • К нему прибыл украинский консул
  • 3 июня 2015 года Верховная Рада дала согласие на привлечение экс-комбата к уголовной ответственности. Мельничука подозревали в совершении ряда уголовных преступлений, в том числе по ст. 257 (организация вооруженной банды с целью нападения на предприятия, учреждения, организации или на отдельных лиц, а также участие в такой банде или в совершенном ею нападении) Уголовного кодекса Украины.
  • В 2017 году НАБУ расследовало относительно Мельничука уголовное производство по подозрению в декларировании недостоверной информации.
  • В 2018 году Мельничук и его бывший коллега по фракции "Радикальной партии" Дмитрий Линько подрались после эфира на телеканале Newsone.

Украинская правда
Темы: Мельничук Интерпол Греция


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