Экс-нардепа Мельничука освободили из-под стражи в Греции

Задержанного в Греции экс-нардепа и экс-командира "Айдара" Сергея Мельничука освободили из-под стражи.

Источник: пост Мельничука в Facebook, представители Департамента консульской службы МИД в комментарии "Европейской правде"

Прямая речь: "Ну что, наконец свобода. Посольство сработало и адвокат. Своевременно подали все документы и решилось".

Детали: Мельничук обнародовал видео, на котором он стоит вместе с сыном после освобождения.

Он также добавил, что намерен подать иск против российских каналов, которые "вели пропаганду против Украины, занимались разжиганием вражды между нашими странами и собирали разведданные по украинской территории".

По словам экс-нардепа, ему сказали, что он якобы "обвиняется в убийстве двух человек и более на территории Ростовской области".

Информацию об освобождении Мельничука подтвердили в МИД Украины.

Там сообщили, что Мельничука освободили по решению прокурора на основании уведомления центрального органа Интерпола о приостановлении заявки России по задержанию Мельничука и его пересмотре.

Что было раньше: 2 марта глава МВД Арсен Аваков заявил, что Интерпол пересмотрит запрос России РФ об объявлении в розыск и задержании в Греции экс-комбата батальона "Айдар", нардепа 8 созыва Сергея Мельничука.

Предыстория: