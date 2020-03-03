Экс-нардепа Мельничука освободили из-под стражи в Греции

Задержанного в Греции экс-нардепа и экс-командира "Айдара" Сергея Мельничука освободили из-под стражи.

Источник: пост Мельничука в Facebook, представители Департамента консульской службы МИД в комментарии "Европейской правде", замдиректора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии УП

Прямая речь: "Ну что, наконец свобода. Посольство сработало и адвокат. Своевременно подали все документы и решилось".

Детали: Мельничук обнародовал видео, на котором он стоит вместе с сыном после освобождения.

Он также добавил, что намерен подать иск против российских каналов, которые "вели пропаганду против Украины, занимались разжиганием вражды между нашими странами и собирали разведданные по украинской территории".

По словам экс-нардепа, ему сказали, что он якобы "обвиняется в убийстве двух человек и более на территории Ростовской области".

Информацию об освобождении Мельничука подтвердили в МИД Украины.

Там сообщили, что Мельничука освободили по решению прокурора на основании уведомления центрального органа Интерпола о приостановлении заявки России по задержанию Мельничука и его пересмотре.

В МВД "Украинской правде" отметили, что освобождение Мельничука стало возможным после того, как международному Интерполу были направлены аргументы относительно политически мотивированного решения Российской Федерации.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков направил письмо своему греческому коллеге, в котором было указано, что РФ не впервые использует и злоупотребляет инструментами Интерпола для незаконного преследования в других странах мира украинцев, которые противодействовали вооруженной агрессии Российской Федерации в Автономной Республике Крым и на территории временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Прямая речь замдиректора Департамента коммуникации МВД Ярослава Тракало: "Благодаря оперативному вмешательству МВД и Нацполиции очередная провокация РФ потерпела крах. В целом за последние несколько лет МВД и Наполиции удалось предотвратить задержание около трех десятков украинцев в разных странах мира, которых РФ пыталась задержать, злоупотребляя инструментами Интерпола".

Что было раньше: 2 марта глава МВД Арсен Аваков заявил, что Интерпол пересмотрит запрос России РФ об объявлении в розыск и задержании в Греции экс-комбата батальона "Айдар", нардепа 8 созыва Сергея Мельничука.

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