Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Таможенника, который проверял украинца с коронавируса, изолировали на 2 недели

Вторник, 3 марта 2020, 16:52
Таможенника, который проверял украинца с коронавируса, изолировали на 2 недели

Работника таможни, который проверял на границе украинца, у которого позже обнаружили коронавирус, поместили на самоизоляцию под наблюдением врачей в течение двух недель.

Источник: Новая таможня

Дословно: "Таможенник, который осматривал автомобиль украинца, больного коронавирусом, не имеет симптомов заболевания и находится под наблюдением врачей.

Инспектор таможенного поста "Порубное", который осуществлял осмотр автомобиля украинца, больного коронавирусом, работал в перчатках и маске и на сегодня не имеет никаких симптомов заболевания.

Однако, для минимизации возможных рисков, находиться в самоизоляции под наблюдением врачей в течение двух недель".

Детали: Кроме того, отряд пограничников, которые могли контактировать с больным на коронавирус, тоже находятся под наблюдением медиков.

Что было раньше: 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся из Италии 26 февраля через пограничный пункт пропуска "Порубное-Сирет".

В Министерстве здравоохранения рассказали, как не заболеть и о том, что маска не спасет.

Симптомы коронавируса COVID-2019 у украинца, который путешествовал по Италии, появились через неделю после начала путешествия, мужчина действовал правильно - минимизировал контакты и сразу 28 февраля обратился за помощью к специалистам.

Знать больше:

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудование

Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Что мир уже знает о новом коронавирусе: заразность, лечение, своевременное выявление больных

Напомним: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019начали болеть с декабря 2019 года в Китае. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе. 
  • По состоянию на утро 3 марта от коронавируса умерли 3118 человек, зафиксировано более 91 000 случаев заболевания, более 48 000 человек выздоровели.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусграницаУкраинатаможня
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: