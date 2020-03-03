Таможенника, который проверял украинца с коронавируса, изолировали на 2 недели
Работника таможни, который проверял на границе украинца, у которого позже обнаружили коронавирус, поместили на самоизоляцию под наблюдением врачей в течение двух недель.
Источник: Новая таможня
Дословно: "Таможенник, который осматривал автомобиль украинца, больного коронавирусом, не имеет симптомов заболевания и находится под наблюдением врачей.
Инспектор таможенного поста "Порубное", который осуществлял осмотр автомобиля украинца, больного коронавирусом, работал в перчатках и маске и на сегодня не имеет никаких симптомов заболевания.
Однако, для минимизации возможных рисков, находиться в самоизоляции под наблюдением врачей в течение двух недель".
Детали: Кроме того, отряд пограничников, которые могли контактировать с больным на коронавирус, тоже находятся под наблюдением медиков.
Что было раньше: 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся из Италии 26 февраля через пограничный пункт пропуска "Порубное-Сирет".
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Симптомы коронавируса COVID-2019 у украинца, который путешествовал по Италии, появились через неделю после начала путешествия, мужчина действовал правильно - минимизировал контакты и сразу 28 февраля обратился за помощью к специалистам.
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Напомним:
- Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019начали болеть с декабря 2019 года в Китае. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
- По состоянию на утро 3 марта от коронавируса умерли 3118 человек, зафиксировано более 91 000 случаев заболевания, более 48 000 человек выздоровели.