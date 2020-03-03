Скалецкая рассказала, что делать в случае подозрения на заболевание коронавируса
Глава Министерства здравоохранения Звездная Скалецкая ответила на часто задаваемые вопросы по защите от коронавируса.
Источник: Скалецкая в Facebook
Прямая речь Скалецкий: "Итак, без паники. Чтобы максимально уберечься от коронавируса, каждый из нас должен придерживаться четких правил и действовать по алгоритмам".
Детали: Руководительница МОЗ дала ответы на часто задаваемые вопросы по коронавируса и рассказала, что делать, если есть подозрение на болезнь:
- Если появились симптомы ОРЗ - нужно сразу обращаться к семейному врачу. Ему нужно сообщить, находились в странах с вирусом, или контактировали с лицами, которые были в таких странах;
- Домой нужно вызвать скорую - бригады медицинской помощи готовы реагировать на такие случаи;
- Скалецкая говорит, что маску просто так одевать не нужно. Она поможет только тогда, когда человек уже имеет симптомы ОРЗ;
- Безопасная дистанция между больным на коронавирус - два метра;
- Мытье рук, отмечает министр, важно и должно продолжаться 20-40 секунд
- На поверхностях вирус выживает 3:00;
- В Украине пока нет причин пропускать посещения школ или садиков через коронавирус.
Скалецкая отдельно отметила, что в случае с первым больным коронавирус все произошло согласно названными методами: человек минимизировал контакты и сразу обратился за помощью.
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Напомним:
- 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.
- В Министерстве здравоохранения рассказали, как не заболеть и о том, что маска не спасет.
- Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года в Китае. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
- По состоянию на утро 3 марта от коронавируса умерли 3118 человек, зафиксировано более 91 000 случаев заболевания, более 48 000 человек выздоровели.