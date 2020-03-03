Скалецкая рассказала, что делать в случае подозрения на заболевание коронавируса

Глава Министерства здравоохранения Звездная Скалецкая ответила на часто задаваемые вопросы по защите от коронавируса.

Источник: Скалецкая в Facebook

Прямая речь Скалецкий: "Итак, без паники. Чтобы максимально уберечься от коронавируса, каждый из нас должен придерживаться четких правил и действовать по алгоритмам".

Детали: Руководительница МОЗ дала ответы на часто задаваемые вопросы по коронавируса и рассказала, что делать, если есть подозрение на болезнь:

Если появились симптомы ОРЗ - нужно сразу обращаться к семейному врачу. Ему нужно сообщить, находились в странах с вирусом, или контактировали с лицами, которые были в таких странах; Домой нужно вызвать скорую - бригады медицинской помощи готовы реагировать на такие случаи; Скалецкая говорит, что маску просто так одевать не нужно. Она поможет только тогда, когда человек уже имеет симптомы ОРЗ; Безопасная дистанция между больным на коронавирус - два метра; Мытье рук, отмечает министр, важно и должно продолжаться 20-40 секунд На поверхностях вирус выживает 3 часа; В Украине пока нет причин пропускать посещения школ или садиков через коронавирус.

Скалецкая отдельно отметила, что в случае с первым больным на коронавирус все произошло согласно названными методами: человек минимизировал контакты и сразу обратился за помощью.

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