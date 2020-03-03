Новости 3 марта: коронавирус в Украине, увольнение Маркаровой

1600 просмотров
Вторник, 3 марта 2020, 19:50

В Украине первый случай коронавируса, Рада уволит Маркарову с должности министра финансов — актуальные новости 3 марта.

О коронавирусе

В Украине зафиксирован первый человек, инфицированный коронавирусом — первый случай обнаружили в результате тестирования в Черновцах.

Симптомы Covid-2019 у украинца появились через неделю после начала поездки в Италию, человек действовал правильно — минимизировал контакты и сразу обратился за помощью к специалистам.

Главный санитарный врач Украины призвал украинцев не покупать без нужды хирургические маски, ведь это может привести к дефициту на уровне страны.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая считает, что медицинская система Украины сработала четко в ситуации появления коронавируса в стране.

О Маркаровой

Верховная Рада уволит министра финансов Оксану Маркарову из должности на пленарном заседании в среду — НВ.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше семи тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Экс-президент Петр Порошенко, комментируя видео с концерта российского рэпера Face в Лондоне, которому подпевал его сын Михаил, заявил, что не влияет на решение сына.

Правительство ввело должность руководителя цифровой трансформации, которая будет в каждом министерстве, областной администрации, госкомпании, агентстве и других центральных органах исполнительной власти.

Кабмин вводит электронные больничные — с 1 апреля украинцы смогут оформить их онлайн с цифровой подписью врача.

Среди трех крупнейших Церквей Украины самое позитивное отношение наблюдается в случае Православной Церкви Украины — 60% украинцев относятся к ПЦУ положительно.

В самом центре Киева чиновники планируют отдать под приватизацию целый квартал государственных зданий в запущенном состоянии.



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Зеленский предложил "слугам" заменить Гончарука на Шмыгаля
На Донбассе погиб военный, еще четверо ранены
Новым генпрокурором может стать нардеп из "Слуги народа" Ионушас – источники
Кандидат "Слуги народа" снялась с выборов в пользу экс-главы Харьковской ОГА
Все новости
Фото

13 фото, которые доказывают, как классно могут выглядеть полные женщины

Война

"Кто-то же должен здесь оставаться – дома": как оживает прифронтовая Попасна

мода

5 свадебных трендов, которые сделают ваш праздник современным

Поиск по сайту
Архив
Весь архів