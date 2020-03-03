Сборная Украины в Лиге наций получила в соперники грандов

Сборная Украины сыграет в групповом турнире Лиги наций в Лиге А с мощными соперниками.

Жеребьевка прошла в Амстердаме во вторник 3 марта.

Украинская команда попала в группу 4 вместе с командами Германии, Испании и Швейцарии.

Матчи группового турнира в Лиге наций пройдут с 3 сентября по 17 ноября 2020 года. Победители четырех групп в Лиге А выйдут в финальную часть Лиги наций, которая пройдет в июне 2021 года.

Напомним, что в прошлом сезоне сборная Украины выиграла свою группу в Лиге В и поднялась в элитный дивизион - Лига А.

Перед жеребьевкой турнира подопечные Андрея Шевченко в Лиге А находились в третьей корзине. По формату турнира в группе команды сыграют между собой в домашних матчах и на выезде.