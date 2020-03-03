Фигуранта дела Гандзюк Павловского не выпустили из-под стражи
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Вторник, 3 марта 2020, 21:09
Печерский суд Киева оставил под стражей до 16 апреля Игоря Павловского – подозреваемого в создании преступной организации на Херсонщине и незаконном хранении оружия.
Источник: Hromadske
Детали: Адвокат просил избрать Павловскому домашний арест. Сам Павловский ничего не говорил, ссылаясь на плохое самочувствие.
Днем он был госпитализирован из здания суда, но врач отметил, что его состояние позволяет участвовать в заседании.
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