Фигуранта дела Гандзюк Павловского не выпустили из-под стражи

Печерский суд Киева оставил под стражей до 16 апреля Игоря Павловского – подозреваемого в создании преступной организации на Херсонщине и незаконном хранении оружия.

Источник: Hromadske

Детали: Адвокат просил избрать Павловскому домашний арест. Сам Павловский ничего не говорил, ссылаясь на плохое самочувствие.

Днем он был госпитализирован из здания суда, но врач отметил, что его состояние позволяет участвовать в заседании.