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Фигуранта дела Гандзюк Павловского не выпустили из-под стражи

Вторник, 3 марта 2020, 20:09
Фигуранта дела Гандзюк Павловского не выпустили из-под стражи
Марьяна Пьецух

Печерский суд Киева оставил под стражей до 16 апреля Игоря Павловского – подозреваемого в создании преступной организации на Херсонщине и незаконном хранении оружия.

Источник: Hromadske

Детали: Адвокат просил избрать Павловскому домашний арест. Сам Павловский ничего не говорил, ссылаясь на плохое самочувствие.

Днем он был госпитализирован из здания суда, но врач отметил, что его состояние позволяет участвовать в заседании.

Что предшествовало: 21 января Печерский райсуд Киева отправил Павловского под арест на полтора месяца. 20 января, правоохранители задержали Павловского. Ему сообщили о подозрении в управление преступной организацией, "совершавшей в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджогах их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности".

Предыстория:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту.Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больницепосле множественных операций.
  • По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" – на тот момент помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
  • Игорь Павловский после объявления подозрения попадал в больницу с диагнозом "гипертонический криз".

Темы: нападение на Гандзюксуд
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