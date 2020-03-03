Фигуранта дела Гандзюк Павловского не выпустили из-под стражи
Печерский суд Киева оставил под стражей до 16 апреля Игоря Павловского – подозреваемого в создании преступной организации на Херсонщине и незаконном хранении оружия.
Источник: Hromadske
Детали: Адвокат просил избрать Павловскому домашний арест. Сам Павловский ничего не говорил, ссылаясь на плохое самочувствие.
Днем он был госпитализирован из здания суда, но врач отметил, что его состояние позволяет участвовать в заседании.
Что предшествовало: 21 января Печерский райсуд Киева отправил Павловского под арест на полтора месяца. 20 января, правоохранители задержали Павловского. Ему сообщили о подозрении в управление преступной организацией, "совершавшей в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджогах их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности".
Предыстория:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту.Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больницепосле множественных операций.
- По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" – на тот момент помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
- Игорь Павловский после объявления подозрения попадал в больницу с диагнозом "гипертонический криз".