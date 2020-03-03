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В матче "Динамо" – "Колос" судье пришлось смотреть видеоповтор

Вторник, 3 марта 2020, 20:34
В матче Динамо – Колос судье пришлось смотреть видеоповтор

Киевское "Динамо" в матче 21-го тура украинской Прем`р-лиги со счетом 2: 0 обыграло "Колос" из Ковалёвки.

Поединок прошел во вторник 3 марта на НСК "Олимпийский".

До первого забитого гола на поле была вполне равная игра с несколькими ударами в сторону ворот от обеих команд.

На сороковой минуте киевляне вышли вперед. После удара Карлоса де Пены с угла штрафной мяч попадает в штангу, а на добивании первым сыграл Фран Соль - 1: 0.

Через несколько минут "Колос" вообще остался в меньшинстве. За грубый подкат против Виктора Цыганкова был удален Евгений Задоя.

На 54-й минуте Динамо забивает второй гол. У Цыганкова получился классный удар в верхний угол ворот из-за пределов штрафной – 2: 0.

На 65-й минуте дважды по воротам били Фран Соль и Микаэль Дуелунд и оба раза отлично сыграл вратарь "Колоса".

На 74-й минуте "Колос" таки забивает гол, который был отменен из-за офсайда. Рефери даже пришлось смотреть VAR, но свое решение он оставил неизменным.

Через десять минут вратарь "Колоса" Евгений Волынец еще раз спас свою команду после удара с близкого расстояния Александра Караваева. На 89-й минуте сильный удар вышел у Георгия Цитаишвили, но выше ворот.

В добавленные арбитром минуты били с близкого расстояния Фран Соль и Цыганков, и снова удачно сыграл вратарь, а счет так и остался неизменным – 2: 0 в пользу "Динамо".

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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