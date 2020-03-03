Экс-главарь "ДНР" стал главой столицы Калмыкии

Экс-лидер так называемой "Донецкой народной республики" Дмитрий Трапезников стал главой администрации Элисты, столицы Калмыкии в России.

Источник: прес-служба Элистинского городского собрания

Дословно: "В ходе процедуры открытого голосования главой администрации города Элисты был назначен Дмитрий Трапезников. Решение было принято большинством голосов".

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