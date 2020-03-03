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Экс-главарь "ДНР" стал главой столицы Калмыкии

Вторник, 3 марта 2020, 23:03
Экс-главарь ДНР стал главой столицы Калмыкии

Экс-лидер так называемой "Донецкой народной республики" Дмитрий Трапезников стал главой администрации Элисты, столицы Калмыкии в России.

Источник: прес-служба Элистинского городского собрания

Дословно: "В ходе процедуры открытого голосования главой администрации города Элисты был назначен Дмитрий Трапезников. Решение было принято большинством голосов".

Предыстория:

  • 31 августа 2018 года в результате взрыва погиб главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко.
  • На экстренном заседании "правительства" боевиков ОРДО назначили временно исполняющим обязанности главаря террористов так называемого "первого вице-премьера" Дмитрия Трапезникова.
  • За власть в "ДНР" боролись несколько боевиков, среди них экс-командир бригады "Восток" Александр Ходаковский, Александр Тимофеев (позывной "Ташкент"), Дмитрий Трапезников и Пушилин, которого называют ставленником Кремля.
  • Избегая задержания и расправы с конкурентами в "ДНР", "Ташкент", Трапезников и Ходаковский выехали в РФ.
  • При попытках вернуться из России в "ДНР" российские пограничники без объяснений отказывали им в выезде с территории РФ.

Украинская правда

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Темы: сепаратизмОРДЛО
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