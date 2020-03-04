Экс-главарь "ДНР" стал главой столицы Калмыкии
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Среда, 4 марта 2020, 00:03
Экс-лидер так называемой "Донецкой народной республики" Дмитрий Трапезников стал главой администрации Элисты, столицы Калмыкии в России.
Источник: прес-служба Элистинского городского собрания
Дословно: "В ходе процедуры открытого голосования главой администрации города Элисты был назначен Дмитрий Трапезников. Решение было принято большинством голосов".
Предыстория:
- 31 августа 2018 года в результате взрыва погиб главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко.
- На экстренном заседании "правительства" боевиков ОРДО назначили временно исполняющим обязанности главаря террористов так называемого "первого вице-премьера" Дмитрия Трапезникова.
- За власть в "ДНР" боролись несколько боевиков, среди них экс-командир бригады "Восток" Александр Ходаковский, Александр Тимофеев (позывной "Ташкент"), Дмитрий Трапезников и Пушилин, которого называют ставленником Кремля.
- Избегая задержания и расправы с конкурентами в "ДНР", "Ташкент", Трапезников и Ходаковский выехали в РФ.
- При попытках вернуться из России в "ДНР" российские пограничники без объяснений отказывали им в выезде с территории РФ.
Украинская правда
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