Коронавирус: Трамп обратился к производителям вакцин
Президент США Дональд Трамп обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний с просьбой ускорить разработку вакцины против COVID-19.
Источник: "Голос Америки".
Прямая речь: "Мы активно продвигаем ускоренный процесс разработки вакцины. Вчера я встречался с крупнейшими фармацевтическими компаниями - Pfizer, Johnson & Johnson и другими компаниями. Множество хороших вещей происходит, и это происходит очень быстро. Я сказал:" Сделайте мне одолжение. Ускорьте это! "- и они сделают это. Они работают очень упорно и быстро. Мы максимально быстро продвигаемся к разработке терапиии... Это поможет людям быстрее восстановиться и снизить тяжесть заболевания".
Предыстория:
- Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря прошлого года.
- В последние дни коронавирус начал резко распространяться в Европе, особенно в Италии.
Читайте также:
Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудование
Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение
Что мир уже знает о новом коронавирусе: заразность, лечение, своевременное выявление больных