Коронавирус: Трамп обратился к производителям вакцин

Президент США Дональд Трамп обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний с просьбой ускорить разработку вакцины против COVID-19.

Источник: "Голос Америки".

Прямая речь: "Мы активно продвигаем ускоренный процесс разработки вакцины. Вчера я встречался с крупнейшими фармацевтическими компаниями - Pfizer, Johnson & Johnson и другими компаниями. Множество хороших вещей происходит, и это происходит очень быстро. Я сказал:" Сделайте мне одолжение. Ускорьте это! "- и они сделают это. Они работают очень упорно и быстро. Мы максимально быстро продвигаемся к разработке терапиии... Это поможет людям быстрее восстановиться и снизить тяжесть заболевания".

Предыстория:

Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря прошлого года.

В последние дни коронавирус начал резко распространяться в Европе, особенно в Италии.

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