В Сирии погибли 12 гражданских лиц

В результате атак сил режима Башара Асада и ВКС РФ Идлибський зоне деэскалации во вторник погибли 12 мирных жителей.

Источник: "Анадолу"

Детали: Сторонники Асада и самолеты ВКС России нанесли удары по городу Идлиб, а также по поселку Бенниш и селе Удван в районе Сехил Рудж. Большое количество мирных жителей доставлены в местные больницы.

В Управлении гражданской обороны Сирии сообщили, что в результате ракетного удара режима Асада в городе Идлиб погибли девять мирных жителей, в том числе четыре ребенка, а в ходе артиллерийского обстрела поселка Удван - два мирных жителя. Источники оппозиции сообщили, что в результате бомбардировок ВКС России в поселке Бенниш погиб один мирный житель.

Напомним: