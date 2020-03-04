О первых случаях выявления COVID-19 заявили в пяти странах

О первых случаях выявления вируса заявили в Лихтенштейне, Чили, Аргентине, Украине, Гибралтаре.

Источник: CNN, Reuters

Детали: Жертвами коронавируса во всем мире стали 3198 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 93 тысяч.

В Италии за сутки обнаружили 466 новых больных, 27 человек умерли. Всего в Италии на COVID-19 заболели 2502 человек.

В Испании подтверждены 45 новых случаев инфицирования.

В Иране заявили о 835 новых случаях инфицирования коронавирусом.

В Японии зафиксировано 19 новых случаев заражения коронавирусом.

В Южной Корее общее количество инфицированных составляет 5328 человек, власти призвали граждан оставаться дома и предупредила о "критический момент" в битве за сдерживание коронавируса.

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Напомним: