Главные новости вторника и ночи: коронавирус в Украине, увольнение Маркаровой

В Украине первый случай коронавируса, Рада уволит Маркарову с должности министра финансов — актуальные новости 3 марта.

О правительстве

Президент Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьером Дениса Шмыгаля.

На заседании фракции СН, которое происходит при участии президента Владимира Зеленского, названы новые имена, которые могут войти в состав Кабинета министров.

О коронавирусе

В Украине зафиксирован первый человек, инфицированный коронавирусом — первый случай обнаружили в результате тестирования в Черновцах.

Симптомы Covid-2019 у украинца появились через неделю после начала поездки в Италию, человек действовал правильно — минимизировал контакты и сразу обратился за помощью к специалистам.

Главный санитарный врач Украины призвал украинцев не покупать без нужды хирургические маски, ведь это может привести к дефициту на уровне страны.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая считает, что медицинская система Украины сработала четко в ситуации появления коронавируса в стране.

О Маркаровой

Верховная Рада уволит министра финансов Оксану Маркарову из должности на пленарном заседании в среду — НВ.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше семи тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Экс-президент Петр Порошенко, комментируя видео с концерта российского рэпера Face в Лондоне, которому подпевал его сын Михаил, заявил, что не влияет на решение сына.

Правительство ввело должность руководителя цифровой трансформации, которая будет в каждом министерстве, областной администрации, госкомпании, агентстве и других центральных органах исполнительной власти.

Кабмин вводит электронные больничные — с 1 апреля украинцы смогут оформить их онлайн с цифровой подписью врача.

Среди трех крупнейших Церквей Украины самое позитивное отношение наблюдается в случае Православной Церкви Украины — 60% украинцев относятся к ПЦУ положительно.

В самом центре Киева чиновники планируют отдать под приватизацию целый квартал государственных зданий в запущенном состоянии.

В Госдепе США сообщили, что рассматривают запрос Турции о размещении двух ракетных систем Patriot вдоль ее южной границы с Сирией.