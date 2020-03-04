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Киевлян предупредили о густом тумане: советы водителям

Среда, 4 марта 2020, 07:36
Киевлян предупредили о густом тумане: советы водителям

Синоптики объявили І уровень опасности в Киеве и Киевской области из-за тумана.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В первую половину дня 4 марта по Киеву и Киевской области туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)".

Детали: В МВД призвали водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге.

В КГГА призвали водителей во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Кроме того, ухудшится погода на Закарпатье и в Карпатах. Там прогнозируют значительный дождь, в горах с мокрым снегом (І уровень опасности, желтый).

В высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей из-за снегопадов и метели ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Из-за непогоды на реках Закарпатья, бассейна Прута, ожидается постепенное повышение уровней воды.

Украинская правда
Темы: погодаУкраинаКиев
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