Синоптики объявили І уровень опасности в Киеве и Киевской области из-за тумана.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В первую половину дня 4 марта по Киеву и Киевской области туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)".

Детали: В МВД призвали водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге.

Кроме того, ухудшится погода на Закарпатье и в Карпатах. Там прогнозируют значительный дождь, в горах с мокрым снегом (І уровень опасности, желтый).

В высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей из-за снегопадов и метели ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Из-за непогоды на реках Закарпатья, бассейна Прута, ожидается постепенное повышение уровней воды.