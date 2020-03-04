Киевлян предупредили о густом тумане: советы водителям
Синоптики объявили І уровень опасности в Киеве и Киевской области из-за тумана.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "В первую половину дня 4 марта по Киеву и Киевской области туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)".
Детали: В МВД призвали водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге.
В КГГА призвали водителей во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Кроме того, ухудшится погода на Закарпатье и в Карпатах. Там прогнозируют значительный дождь, в горах с мокрым снегом (І уровень опасности, желтый).
В высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей из-за снегопадов и метели ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Из-за непогоды на реках Закарпатья, бассейна Прута, ожидается постепенное повышение уровней воды.