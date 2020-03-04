Киевлян предупредили о густом тумане
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Среда, 4 марта 2020, 08:36
Синоптики объявили І уровень опасности в Киеве и Киевской области из-за тумана.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "В первую половину дня 4 марта по Киеву и Киевской области туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)".
Детали: В МВД призвали водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге.
Кроме того, ухудшится погода на Закарпатье и в Карпатах. Там прогнозируют значительный дождь, в горах с мокрым снегом (І уровень опасности, желтый).
В высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей из-за снегопадов и метели ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Из-за непогоды на реках Закарпатья, бассейна Прута, ожидается постепенное повышение уровней воды.
Украинская правда
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