Аваков анонсировал запуск глобальной видеофиксации нарушений ПДД по всей стране

В Украине завершили подготовку к введению автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Источник: блог Авакова на "Украинской правде"

Прямая речь Авакова: "завершен период подготовки к введению в Украине автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Законодательные и подзаконные акты уже готовы. Проводим последние технические тесты".

Детали: Аваков отметил, что в ближайшие дни будет объявлено о начале переходного периода. Он продлится 45 дней. В это время камеры фотовидеофиксации работать в режиме информирования и предупреждения.

После этого штрафовать и наказывать будут полноценно, а количество камер должно увеличиваться.

Аваков напомнил, что на дорогах страны гибнет от 38 до 50 человек в неделю, а в 2019 году на дорогах погибли 3454 человек.

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