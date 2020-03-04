Аваков анонсировал запуск глобальной видеофиксации нарушений ПДД по всей стране
В Украине завершили подготовку к введению автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Источник: блог Авакова на "Украинской правде"
Прямая речь Авакова: "завершен период подготовки к введению в Украине автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Законодательные и подзаконные акты уже готовы. Проводим последние технические тесты".
Детали: Аваков отметил, что в ближайшие дни будет объявлено о начале переходного периода. Он продлится 45 дней. В это время камеры фотовидеофиксации работать в режиме информирования и предупреждения.
После этого штрафовать и наказывать будут полноценно, а количество камер должно увеличиваться.
Аваков напомнил, что на дорогах страны гибнет от 38 до 50 человек в неделю, а в 2019 году на дорогах погибли 3454 человек.
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Предыстория:
- В марте 2019 года Аваков обещал запустить система автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения в полном объеме до конца года.
- Бывший президент Петр Порошенко подписал закон, который вводит фото- и видеофиксацию нарушений на дороге, еще в августе 2015 года.