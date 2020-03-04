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Весна начала свою серию температурных рекордов в Киеве

Среда, 4 марта 2020, 12:35
Весна начала свою серию температурных рекордов в Киеве

Третий день календарной весны в столице начал серию мартовских температурных рекордов.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: По данным наблюдений метеостанции, 3 марта температура воздуха в Киеве после полудня поднялась до +14,8°С. Таким образом предыдущий рекорд для этого дня 1997 года был превышен на полтора градуса.

Благодаря такому максимуму побит и рекорд среднесуточной температуры, которая достигла +8,3° С и таким образом оказалась на 0,4°С выше, чем это было в том же 1997 году.

Высокий температурный фон привел и к самой теплой за 140 лет ночи на среду.

Температура под наутро не опустилась ниже 4,8° С, превышая предыдущий рекорд 1995 года на 1,2°С.

Что предшествовало: Впервые за 140 лет наблюдений в Киеве метеорологическая зима так и не наступила, а уже 10 февраля началась метеорологическая весна.

Украинская правда
Темы: погода
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