Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ разоблачила сеть агентов РФ, которую возглавлял экс-военный ВСУ

Среда, 4 марта 2020, 13:38
СБУ разоблачила сеть агентов РФ, которую возглавлял экс-военный ВСУ

Контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность агентурной сети военной разведки РФ, которую возглавлял бывший военнослужащий вооруженных сил Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Контрразведчики СБУ задержали при пересечении государственной границы руководителя агентурной сети Главного управления Генштаба ВС РФ – украинского гражданина, бывшего военнослужащего ВС Украины. Злоумышленник планировал выезд в Россию для отчета перед кураторами о выполнении разведывательных задач".

Детали: Силовики установили, что экс-военного завербовал сотрудник Генштаба вооруженных сил России во время выезда на временно оккупированные территории Луганской области.

Украинец собирал и передавал разведывательную информацию о военных объектах ВСУ, дислоцированных на Волыни.

Затем по заданию куратора он привлек к выполнению разведывательных задач еще трех пророссийски настроенных жителей региона.

Отмечается, что эти люди имели возможность собирать актуальные сведения относительно обороноспособности и боевой готовности военных объектов, мест дислокации военной техники, их количественных и качественных характеристик, расположения складов ракетно-артиллерийского вооружения.

Злоумышленники также передавали информацию относительно участников АТО/ООС на востоке Украины.

Сейчас СБУ проводит обыски по месту жительства членов агентурной сети.

Решается вопрос о сообщении им о подозрениях по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК и избрании меры пресечения.

Украинская правда
Темы: СБУРосcияшпионаж
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
СБУ
Похищение патриотов, имитация расстрелов: СБУ задержала коллаборанта в Николаевской области
В Днепре задержали информаторку оккупантов – чиновницу Укрзализныци
СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли "уклонистов" за границу с участием иностранцев
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: