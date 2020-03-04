Перезапуск Кабмина: Рада может собраться на еще одно внеочередное заседание

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Среда, 4 марта 2020, 14:41

Верховная Рада проведет внеочередное заседание на следующей пленарной неделе для назначения новых министров на посты в новом правительстве, кандидаты для которых еще не определены.

Источник: первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Пряма речь: "Позиция Дениса Шмыгаля (кандидата на пост премьер-министра) такова, что необходимо найти соответствующих компетентных людей. Если мы говорим про вице-премьера по ВПК, господина Коростылева, то если он отказался - найти его уровня замену за два часа мы не сможем, это вопрос, который нужно обработать".

Детали: По словам Корниенко, за среду стоит задача перезапустить Кабинет министров с теми кандидатами, которые есть, а уже за следующую неделю найти недостающих руководителей министерств и назначить их на следующей пленарной неделе, которая пройдет с 17 по 20 марта.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский хочет переформатировать правительство. Накануне "Слуга народа" провела заседание фракции, где нардепам представили новые кандидатуры.

Планировалось, что из старого состава останутся только несколько министров. В то же время в среду появилась информация, что некоторые из утвержденных кандидатур отказываются от должностей.

Знать больше: Кто есть кто в правительстве Шмыгаля. Рассказываем интересные факты о кандидатах в новые министры

Темы: Кабинет министров Верховная Рада


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