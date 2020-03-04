Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Перезапуск Кабмина: Рада может собраться на еще одно внеочередное заседание

Среда, 4 марта 2020, 13:41
Перезапуск Кабмина: Рада может собраться на еще одно внеочередное заседание

Верховная Рада проведет внеочередное заседание на следующей пленарной неделе для назначения новых министров на посты в новом правительстве, кандидаты для которых еще не определены.

Источник: первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Пряма речь: "Позиция Дениса Шмыгаля (кандидата на пост премьер-министра) такова, что необходимо найти соответствующих компетентных людей. Если мы говорим про вице-премьера по ВПК, господина Коростылева, то если он отказался - найти его уровня замену за два часа мы не сможем, это вопрос, который нужно обработать".

Детали: По словам Корниенко, за среду стоит задача перезапустить Кабинет министров с теми кандидатами, которые есть, а уже за следующую неделю найти недостающих руководителей министерств и назначить их на следующей пленарной неделе, которая пройдет с 17 по 20 марта.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский хочет переформатировать правительство. Накануне "Слуга народа" провела заседание фракции, где нардепам представили новые кандидатуры.

Планировалось, что из старого состава останутся только несколько министров. В то же время в среду появилась информация, что некоторые из утвержденных кандидатур отказываются от должностей.

Знать больше: Кто есть кто в правительстве Шмыгаля. Рассказываем интересные факты о кандидатах в новые министры

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Кабинет министров
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Правительство назначило Думу главой АРМА
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: