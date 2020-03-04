Новым министром ветеранов будет Бессараб – Коляда
572 просмотра
Среда, 4 марта 2020, 14:55
Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявляет, что новым министром ветеранов станет Сергей Бессараб.
Источник: комментарий Коляды агентству "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "В Минветеранов будет новый глава… Сергей Бессараб".
Детали: На своей странице в Facebook Коляда уже приветствовала будущего министра по реинтеграции Донбасса Алексея Резникова.
Как сообщает "Укринформ", на 13:45 Коляду приглашали к президенту на беседу. Она готова была остаться а должности "лишь в конкретных условиях".
powered by lun.ua