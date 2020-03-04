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Новым министром ветеранов будет Бессараб – Коляда

Среда, 4 марта 2020, 13:55
Новым министром ветеранов будет Бессараб – Коляда

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявляет, что новым министром ветеранов станет Сергей Бессараб.

Источник: комментарий Коляды агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В Минветеранов будет новый глава… Сергей Бессараб".

Сергей Бессараб
Сергей Бессараб

Детали: На своей странице в Facebook Коляда поздравила будущего министра по реинтеграции Донбасса Алексея Резникова.

Как сообщает "Укринформ", на 13:45 Коляду приглашали к президенту на беседу. Она готова была остаться на должности "лишь в конкретных условиях".

Справка: Сергей Бессараб – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины с 2015 года, до этого был первым заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ.

Предыстория:

  • Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке, хотя правительство имело иммунитет до конца августа. Гончарук был избран премьер-министром 29 августа 2019 года, а до этого возглавлял аналитическую организацию "Офис эффективного регулирования" (BRDO).
  • На 16-ть часов 4 марта назначено внеочередное заседание Верховной Рады, созванное по просьбе президента Владимира Зеленского. Планируется рассмотрение вопроса о Кабинете министров.
  • 3 марта фракции "Слуга народа" назвали имена будущего премьера и министров, но некоторые из кандидатов уже отказались работать в правительстве во главе с Денисом Шмыгалем.
  • Денис Шмыгаль стал министром развития общин и территорий 4 февраля, заменив на этом посту Алену Бабак. Параллельно он был назначен вице-премьер-министром.

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Темы: Кабинет министровкадры
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