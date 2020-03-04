Новым министром ветеранов будет Бессараб – Коляда

572 просмотра
Среда, 4 марта 2020, 14:55

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявляет, что новым министром ветеранов станет Сергей Бессараб.

Источник: комментарий Коляды агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В Минветеранов будет новый глава… Сергей Бессараб".

Детали: На своей странице в Facebook Коляда уже приветствовала будущего министра по реинтеграции Донбасса Алексея Резникова.

Как сообщает "Укринформ", на 13:45 Коляду приглашали к президенту на беседу. Она готова была остаться а должности "лишь в конкретных условиях".

Темы: Кабинет министров кадры


powered by lun.ua
Материалы по теме
Перезапуск Кабмина: Рада может собраться на еще одно внеочередное заседание 4 марта 2020, 14:41
Два кандидата в министры отказались от предложенных должностей – источники 4 марта 2020, 12:46
Дубинский после обсуждения изменений в Кабмине поехал в офис Коломойского – СМИ 4 марта 2020, 11:24
Все новости
Главные новости
Минфин проверил льготников и получателей субсидий: люди должны вернуть 27 миллионов гривен
Два кандидата в министры отказались от предложенных должностей – источники
Гончарук может отозвать заявление в суд, даже если его не писал – ОАСК
Комитет рекомендовал Раде принять отставку Гончарука
Все новости
Фото

13 фото, которые доказывают, как классно могут выглядеть полные женщины

Фото

18 невероятных фото природы

Фото

11 уличных фотографий, на которых что-то пошло не так

Поиск по сайту
Архив
Весь архів