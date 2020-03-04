Кулеба возглавит МИД, Пристайко становится вицепремьером – источники

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Среда, 4 марта 2020, 15:53

Президент Владимир Зеленский внес в парламент кандидатуру Дмитрия Кулебы для назначения министром иностранных дел, а действующий министр Вадим Пристайко должен быть назначен на его должность вице-премьера.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на источники в парламенте.

По данным ЕП, о такой договоренности сообщили в среду во второй половине дня представителям фракции "Слуга народа".

Президент направил в парламент официальное представление, в котором говорится, что Кулеба будет возглавлять только МИД - значит, он не сохраняет нынешнюю должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Как пояснили источники ЕП, причиной является юридическая коллизия: должность министра иностранных дел прописана в Конституции, ее совмещение с другими должностями в правительстве не предусмотрено.

Действующий глава МИД Вадим Пристайко не уходит из правительства. Договоренностями предусмотрено, что он займет должность, которую сейчас занимает Кулеба, то есть станет вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Пока нет информации о том, будет ли это изменение последним в евроинтеграционном блоке правительства.

Темы: МИД Кабинет министров


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