Гончарук: Все только начинается!

Отправленный в отставку премьер Алексей Гончарук поблагодарил за поддержку и сфотографировался на память с министрами своего правительства.

Источник: Гончарук в Facebook

Прямая речь: "Просто спасибо за поддержку! Все только начинается!".

Что предшествовало: Верховная Рада 353 голосами освободила Алексея Гончарука с поста премьер-министра. Кнопку "против" не нажал ни один нардеп.

Также парламент проголосовал за увольнение всех министров его правительства.

Среди украинских премьеров Гончарук продержался на посту меньше всех – 6 месяцев.

Предыстория: