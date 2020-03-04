Гончарук: Все только начинается!
Среда, 4 марта 2020, 19:59
Отправленный в отставку премьер Алексей Гончарук поблагодарил за поддержку и сфотографировался на память с министрами своего правительства.
Источник: Гончарук в Facebook
Прямая речь: "Просто спасибо за поддержку! Все только начинается!".
Что предшествовало: Верховная Рада 353 голосами освободила Алексея Гончарука с поста премьер-министра. Кнопку "против" не нажал ни один нардеп.
Также парламент проголосовал за увольнение всех министров его правительства.
Среди украинских премьеров Гончарук продержался на посту меньше всех – 6 месяцев.
Предыстория:
- Верховная Рада 9 созыва проголосовала за назначение премьер-министром Алексея Гончарука на своем первом заседании 29 августа.
- На Банковую его привел Андрей Богдан, который возглавил Офис президента. Дела премьера резко ухудшились, когда в кресле главы ОП Богдана сменил Андрей Ермак.
- Гончарук также стал жертвой "слива". В сеть выложили аудиозаписи якобы с его совещания. На одной из них голос, похожий на премьера, признает, что не компетентен в экономических вопросах. Также говорит, что у президента Зеленского "примитивное понимание экономических процессов".
- Гончарук в январе даже пришел в Раду и заявил, что подал президенту заявление об отставке. Позже Офис президента обнародовал видео, на котором Зеленский говорит с Гончаруком и соглашается "дать ему второй шанс".
- 4 марта президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, заявил, что правительство Алексея Гончарука имеет достижения, но не смогло справиться с поставленными задачами.
- Сам Гончарук заявил, что шесть месяцев слишком маленький срок для оценки правительства.
Валентина Романенко, УП