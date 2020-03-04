Гончарук: Все только начинается!

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Среда, 4 марта 2020, 20:59

Отправленный в отставку премьер Алексей Гончарук поблагодарил за поддержку и сфотографировался на память с министрами своего правительства.

Источник: Гончарук в Facebook

Прямая речь: "Просто спасибо за поддержку! Все только начинается!".

 

Что предшествовало: Верховная Рада 353 голосами освободила Алексея Гончарука с поста премьер-министра. Кнопку "против" не нажал ни один нардеп.

Также парламент проголосовал за увольнение всех министров его правительства.

Среди украинских премьеров Гончарук продержался на посту меньше всех – 6 месяцев.

Предыстория:

  • Верховная Рада 9 созыва проголосовала за назначение премьер-министром Алексея Гончарука на своем первом заседании 29 августа.
  • На Банковую его привел Андрей Богдан, который возглавил Офис президента. Дела премьера резко ухудшились, когда в кресле главы ОП Богдана сменил Андрей Ермак.
  • Гончарук также стал жертвой "слива". В сеть выложили аудиозаписи якобы с его совещания. На одной из них голос, похожий на премьера, признает, что не компетентен в экономических вопросах. Также говорит, что у президента Зеленского "примитивное понимание экономических процессов".
  • Гончарук в январе даже пришел в Раду и заявил, что подал президенту заявление об отставке. Позже Офис президента обнародовал видео, на котором Зеленский говорит с Гончаруком и соглашается "дать ему второй шанс".
  • 4 марта президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, заявил, что правительство Алексея Гончарука имеет достижения, но не смогло справиться с поставленными задачами.
  • Сам Гончарук заявил, что шесть месяцев слишком маленький срок для оценки правительства.

Валентина Романенко, УП


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