Рада дала допуск военным других стран к учениям в Украине

381 просмотр
Среда, 4 марта 2020, 22:29

Верховная Рада дала разрешение на допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

Источник: голосования на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта

Детали: За законопроект №3003 в первом чтении проголосовали 286 народных депутатов, во втором чтении и в целом – 289 народных депутатов.

Им парламент одобрил решение президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

Подразделения вооруженных сил других государств примут участие в украинско-американских учениях "Репид Трайдент-2020" и "Си Бриз-2020 ", украинско-молдавских учениях "Юг-2020", украино-румынских учениях "Риверайн-2020" и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер-2020".

Темы: Верховная Рада армия Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Законопроект о референдуме: украинцев просят высказаться 4 марта 2020, 21:45
Рада назначила еще одно внеочередное заседание ради одного вопроса 4 марта 2020, 21:40
Рябошапка о подозрениях Порошенко: Никто не указывал мне, что подписывать 4 марта 2020, 21:12
Все новости
Главные новости
Рада назначила еще одно внеочередное заседание ради одного вопроса
Рябошапка назвал бессмысленной идею Венедиктовой об отмене амнистии майдановцам
Рада избрала новый состав правительства
15 фамилий: нардепам раздали списки новых министров
Все новости
Медицина

Что нужно знать об электронном больничном

Медицина

Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Медицина

Мерить температуру путешествующим в поисках коронавируса неэффективно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів