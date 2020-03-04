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Рада дала допуск ВС других стран к учениям в Украине и ратифицировала соглашение с Францией

Среда, 4 марта 2020, 21:29
Рада дала допуск ВС других стран к учениям в Украине и ратифицировала соглашение с Францией

Верховная Рада дала разрешение на допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях, а также ратифицировала соглашение с Францией о поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины.

Источник: голосования на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта

Детали: За законопроект №3003 в первом чтении проголосовали 286 народных депутатов, во втором чтении и в целом – 289 народных депутатов.

Им парламент одобрил решение президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

Подразделения вооруженных сил других государств примут участие в украинско-американских учениях "Репид Трайдент-2020" и "Си Бриз-2020 ", украинско-молдавских учениях "Юг-2020", украино-румынских учениях "Риверайн-2020" и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер-2020".

Кроме того, Верховная Рада ратифицировала Рамочный договор с правительством Франции о поддержке усиления морской безопасности и обороны Украины (проект закона №0025).

УП, дополнено
Темы: Верховная РадаармияЗеленский
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