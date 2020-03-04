Оккупанты били с 122-мм артиллерии, повредили газопровод

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Среда, 4 марта 2020, 23:21

Российские оккупационные войска применили против сил ООС запрещенную минскими соглашениями артиллерию 122-го калибра, повредили газопровод, что могло привести к масштабному пожару.

Источник: штаб ООС

Детали: На днях противник вел огонь на поражение из ствольной артиллерии калибра 122 мм по позициям подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Новоселовка. Обстрелы осуществлялись из оккупированной Горловки.

Вследствие разрывов, обломками от снарядов был поврежден газопровод, который проходит неподалеку от Новоселовки, что привело к возникновению огненного факела высотой несколько метров. Оперативные действия спасательных служб позволили ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара.

Сейчас существует риск прекращения газоснабжения жителям города.

 

Напомним: С начала суток 4 марта в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащего Объединенных сил получили ранения.

Украинская правда
Темы: ООС боевые действия обстрел


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