Коронавирус: в Хорватии отменили оздоровления украинских ветеранов

В Хорватии из-за коронавируса отменили приезд на оздоровление 35 украинских ветеранов, которые защищали Украину на Донбассе.

Источник: посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в Twitter

Прямая речь Кирилича: "Коронавирус помешал оздоровлению группы защитников Украины в Хорватии - приезд 35 ветеранов отменено, но возможность не потеряна. Хорватские друзья Украины оставили в активе такую возможность".

Детали: Поездка была запланирована на 7 марта.

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