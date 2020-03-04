Коронавирус: в Хорватии отменили оздоровления украинских ветеранов
Среда, 4 марта 2020, 22:48
В Хорватии из-за коронавируса отменили приезд на оздоровление 35 украинских ветеранов, которые защищали Украину на Донбассе.
Источник: посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в Twitter
Прямая речь Кирилича: "Коронавирус помешал оздоровлению группы защитников Украины в Хорватии - приезд 35 ветеранов отменено, но возможность не потеряна. Хорватские друзья Украины оставили в активе такую возможность".
Детали: Поездка была запланирована на 7 марта.
Предыстория:
- В конце 2019 года в китайском городе Ухань зарегистрировали вспышку пневмонии. Позже выяснили, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуациюв связи с распространением вируса за пределами Китая.
- 3 марта в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавирусом. Инфицированный - житель Черновцов, который вместе с женой вернулся из Италии через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области.
- Также есть 4 украинца, которые болеют коронавирусом за пределами Украины. Трое из них лечатся в Японии и одна украинка - в Италии.
Украинская правда