Коронавирус: Израиль включил в "карантинный список" еще 5 стран

Правительство Израиля в связи с распространением коронавируса Covid-19 приняло решение о внесении в "карантинный список" туристов из еще пяти европейских стран.

Источник: Reuters

Детали: В список были включены Германия, Франция, Испания, Австрия и Швейцария. В этот список были Италия, Китай и Сингапур. Теперь все прибывшие в Израиль из этих стран будут помещены под домашний карантин на 14 дней.

Также израильское Министерство здравоохранения призвало отменить все международные конференции в Израиле и запретил проведение собрания больше 5000 человек.

Всего в Израиле подтвердили 15 случаев коронавируса. Около 5000 израильтян, прибывших из "горячих точек" распространение вируса, находятся под домашним карантином.

Напомним: