Коронавирус: Израиль включил в "карантинный список" еще 5 стран

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Четверг, 5 марта 2020, 00:20

Правительство Израиля в связи с распространением коронавируса Covid-19 приняло решение о внесении в "карантинный список" туристов из еще пяти европейских стран.

Источник: Reuters

Детали: В список были включены Германия, Франция, Испания, Австрия и Швейцария. В этот список были Италия, Китай и Сингапур. Теперь все прибывшие в Израиль из этих стран будут помещены под домашний карантин на 14 дней.

Также израильское Министерство здравоохранения призвало отменить все международные конференции в Израиле и запретил проведение собрания больше 5000 человек.

Всего в Израиле подтвердили 15 случаев коронавируса. Около 5000 израильтян, прибывших из "горячих точек" распространение вируса, находятся под домашним карантином.

Напомним:

  • В конце 2019 года  в китайском городе Ухань зарегистрировали вспышку пневмонии. Позже выяснили, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • 30 января 2020 года  Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуациюв связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • 3 марта в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавирусом. Инфицированный - житель Черновцов, который вместе с женой вернулся из Италии через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области.
  • Также есть 4 украинца, которые болеют коронавирусом за пределами Украины. Трое из них лечатся в Японии и одна украинка - в Италии.

Темы: Израиль коронавирус


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