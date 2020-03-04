Коронавирус: Израиль включил в "карантинный список" еще 5 стран
Среда, 4 марта 2020, 23:20
Правительство Израиля в связи с распространением коронавируса Covid-19 приняло решение о внесении в "карантинный список" туристов из еще пяти европейских стран.
Источник: Reuters
Детали: В список были включены Германия, Франция, Испания, Австрия и Швейцария. В этот список были Италия, Китай и Сингапур. Теперь все прибывшие в Израиль из этих стран будут помещены под домашний карантин на 14 дней.
Также израильское Министерство здравоохранения призвало отменить все международные конференции в Израиле и запретил проведение собрания больше 5000 человек.
Всего в Израиле подтвердили 15 случаев коронавируса. Около 5000 израильтян, прибывших из "горячих точек" распространение вируса, находятся под домашним карантином.
Напомним:
- В конце 2019 года в китайском городе Ухань зарегистрировали вспышку пневмонии. Позже выяснили, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуациюв связи с распространением вируса за пределами Китая.
- 3 марта в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавирусом. Инфицированный - житель Черновцов, который вместе с женой вернулся из Италии через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области.
- Также есть 4 украинца, которые болеют коронавирусом за пределами Украины. Трое из них лечатся в Японии и одна украинка - в Италии.