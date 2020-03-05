МИД Украины осудило поездку "делегации" Сицилии в Крым

Министерство иностранных дел Украины осуждает поездку "делегации муниципалитетов" Сицилии на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым.

Источник: пресс служба МИД

Дословно: "Указанная поездка является откровенным нарушением законодательства Украины, норм международного права, подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Посещение ТОТ АР Крым сицилийской делегацией направлено в угоду России-агрессору в ее противоправных действиях и не соответствует политике непризнания ЕС, соучредителем которого является Италия. В подтверждение этого сегодня 4 марта Комитет постоянных представителей ЕС согласовал проект решения о продлении индивидуальных санкций против лиц, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины. Что касается отдельно позиции Италии, то во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Рим итальянские лидеры в очередной раз на высшем уровне подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Обращаем внимание на необходимость соблюдения всеми иностранными гражданами действующего Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Раз подчеркиваем неизбежной правовой ответственности за его нарушение. Подчеркиваем: любые контакты или сотрудничество с российской оккупационной администрацией в Крыму не признаются международным сообществом и поэтому не имеют юридической силы".

Что предшествовало: 3 Марта российские СМИ заявили, что "делегация из Сицилии впервые прибыла с официальным визитом в Крым". В ходе переговоров обе стороны якобы выступили за туристический обмен между Крымом и Сицилией.