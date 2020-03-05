Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сирия сообщила об обстреле Израилем своей территории - СМИ

Четверг, 5 марта 2020, 04:12
Сирия сообщила об обстреле Израилем своей территории - СМИ

ВВС Израиля обстреляли сирийский город Хомс и провинции Кунтейра.

Источник: агентство SANA

Детали: По данным СМИ, Израиль нанес удары с воздушного пространства Ливана и Голанских высот.

Сирийские ПВО отразили все атаки, информации о разрушений не поступало.

Напомним:

  • По меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада.
  • Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 1 марта объявил о проведении операции "Весенний щит" на северо-западе Сирии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Сирия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Сирия
В Сирии провели совместную с РФ операцию, чтобы взять под контроль местных вагнеровцев – СМИ
Рада прекратила действие соглашения об экономическом сотрудничестве с Сирией
Турецкая разведка ликвидировала лидера ИГИЛ в Сирии – Эрдоган
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: