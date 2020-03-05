Сирия сообщила об обстреле Израилем своей территории - СМИ

ВВС Израиля обстреляли сирийский город Хомс и провинции Кунтейра.

Источник: агентство SANA

Детали: По данным СМИ, Израиль нанес удары с воздушного пространства Ливана и Голанских высот.

Сирийские ПВО отразили все атаки, информации о разрушений не поступало.

Напомним: