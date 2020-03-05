Сирия сообщила об обстреле Израилем своей территории - СМИ
Четверг, 5 марта 2020, 04:12
ВВС Израиля обстреляли сирийский город Хомс и провинции Кунтейра.
Источник: агентство SANA
Детали: По данным СМИ, Израиль нанес удары с воздушного пространства Ливана и Голанских высот.
Сирийские ПВО отразили все атаки, информации о разрушений не поступало.
Напомним:
- По меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада.
- Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 1 марта объявил о проведении операции "Весенний щит" на северо-западе Сирии.