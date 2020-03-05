Главные новости среды и ночи: отставка Гончарука, назначение Шмыгаля и нового Кабмина

Рада отправила в отставку Гончарука с его Кабмином, Денис Шмыгаль — новый премьер Украины, Рада избрала новый состав правительства — актуальные новости 4 марта.

О Гончаруке

Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра — "за" проголосовали 353 народных депутата.

Президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, заявил, что правительство Алексея Гончарука не смогло справиться с поставленными задачами.

Гончарук, выступая перед парламентом после президента, заявил, что шесть месяцев слишком маленький срок для оценки правительства.

Собеседник, приближенный к уволенному премьеру, считает, что одной из главных причин его отставки стало решение о замене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго.

О Шмыгале

Зеленский предложил Верховной Раде назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром и надеется, что его Кабинет министров будет работать "для людей".

После этого, еще кандидат на пост премьера Шмыгаль заявил, что будет выполнять те задачи, которые президент ставил перед предыдущим Кабмином.

Верховная Рада поддержала его назначение на пост премьер-министра — "за" проголосовали 291 народный депутат.

О новом правительстве

Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства — нардепы 277 голосами поддержали 13 кандидатур, которые ранее предложил Шмыгаль.

После этого нардепы назначили по квоте президента министра обороны (285 голосов "за") и министра иностранных дел (288 "за").

Еще 4 должности министров остаются вакантными.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше семи тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

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