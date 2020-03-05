Формирования РФ обстреляли оперативно-тактическую группировку "Север"
4 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: Противник обстрелял украинськии позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Дословно: "Кроме этого, за прошедшие сутки противник дважды совершил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших нет. Огонь украинские защитники не открывали - с нашей стороны режим тишины были соблюдены.
4 марта, в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащего Объединенных сил получили ранения.
С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет".