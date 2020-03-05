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Формирования РФ обстреляли оперативно-тактическую группировку "Север"

Четверг, 5 марта 2020, 06:16
Формирования РФ обстреляли оперативно-тактическую группировку Север

4 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял украинськии позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Дословно: "Кроме этого, за прошедшие сутки противник дважды совершил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших нет. Огонь украинские защитники не открывали - с нашей стороны режим тишины были соблюдены.

4 марта, в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащего Объединенных сил получили ранения.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет".

Темы: Донбасс
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