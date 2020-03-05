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В Украину надвигается настоящее весеннее тепло

Четверг, 5 марта 2020, 07:46
В Украину надвигается настоящее весеннее тепло

В пятницу, 6 марта, почти по всей территории Украины без осадков, а температура воздуха прогреется днем почти до 15 градусов тепла.

Источник: Укргидрометцентр, "Укринформ"

Дословно: "6 марта в Украине без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 6 марта от 2° тепла до 1° мороза, днем 7-14°, в восточных и Днепропетровской областях до 15°.

 

В Киеве и столичном регионе 6 марта небольшой дождь. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/c. Температура ночью 5-7° тепла; днем 11-13°".

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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