ЕС готов принять "все меры" для защиты границы от беженцев

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Четверг, 5 марта 2020, 08:58

Государства-члены ЕС объявили о готовности эффективно защищать внешние границы ЕС и заявили о недопустимости использования Турцией беженцев для достижения своих политических целей.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление 4 марта было обнародовано по итогам внеочередного заседания в Брюсселе глав МВД 27 стран блока и министров внутренних дел государств, входящих в Шенгенскую зону.

"Хотя Совет признает увеличение миграционного бремени и риски, с которыми Турция сталкивается на своей территории, и значительные усилия, которые она приложила для размещения 3,7 миллиона мигрантов и беженцев, он решительно отвергает использование Турцией миграционного давления в политических целях. Такая ситуация на внешних границах ЕС неприемлема", - заявили министры.

Они отметили, что ЕС ожидает от Турции полного выполнения положений совместного заявления 2016 года по сдерживанию мигрантов от пересечения границ блока.

"Это заявление (миграционная договоренность с Турцией - ЕП) дает ощутимые результаты, в том числе путем поддержки значительных усилий Турции по приему мигрантов и беженцев. И ЕС, и Турция выигрывают от продолжения этого сотрудничества и приверженности", - заявили министры.

Они подчеркнули, что ЕС готов решительно защищать свои внешние границы "всеми необходимыми мерами".

"ЕС и его государства-члены по-прежнему полны решимости эффективно защищать внешние границы ЕС. Незаконные пересечения не допустимы. В связи с этим ЕС и его государства-члены будут принимать все необходимые меры в соответствии с законодательством ЕС и международнымо законодательством. Нельзя поощрять мигрантов подвергать опасности их жизнь в попытках незаконно пересечь границу на суше или на море", - говорится в заявлении.

Президент Турции уже давно заявлял, что ЕС не выполняет своих обязательств по подписанным в 2016 году соглашением, по которым Турция пообещала удерживать сирийских беженцев на своей территории в обмен на финансовую помощь в несколько миллиардов евро. Брюссель отвергает претензии и говорит, что выплачивает эти средства.

В Турции уже несколько лет подряд находится около 3,7 миллиона беженцев из охваченной войной Сирии. Часть из них живет во временных лагерях вблизи сирийской границы, часть - разъехалась по территории страны.

После обострения конфликта в сирийской провинции Идлиб и гибели десятков турецких военных Турция объявила об открытии своих границ в ЕС и тысячи беженцев возобновили попытки незаконно попасть в Грецию.

Темы: ЕС беженцы Европа


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