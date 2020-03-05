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После ротации в правительстве Зеленский собрался в Полтавскую область

Четверг, 5 марта 2020, 08:15
После ротации в правительстве Зеленский собрался в Полтавскую область

Президент Владимир Зеленский 5 и 6 марта посетит Полтавскую область, где сейчас на обсервации находятся украинцы и иностранцы, которых эвакуировали из Китая из-за вспышки коронавируса.

Источник: пресс-служба Полтавской ОГА

Дословно: "5-6 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Полтавскую область".

Детали: Отметим, что 5 марта завершается период обсервации украинцев и иностранцев, которые прилетели из Китая, откуда распространяется коронавирус.

Все эвакуированные из Китая находятся на обсервации в Полтавской области.

Предыстория:

  • 20 февраля из Китая, где бушует коронавирус, в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).
  • Все эвакуированные из Китая сейчас пребывают на 14-дневной обсервации в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине.
  • Министр МОЗ Зоряна Скалецкая после протестов жителей Новых Санфар заявила, что проведет 14 дней на обсервации с эвакуированными.
  • Обсервация в Новых Санжарах завершится 5 марта, если не возникнет подозрений на заболевание.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийПолтавская областьпрезидент
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