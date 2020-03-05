После ротации в правительстве Зеленский собрался в Полтавскую область
Четверг, 5 марта 2020, 08:15
Президент Владимир Зеленский 5 и 6 марта посетит Полтавскую область, где сейчас на обсервации находятся украинцы и иностранцы, которых эвакуировали из Китая из-за вспышки коронавируса.
Источник: пресс-служба Полтавской ОГА
Дословно: "5-6 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Полтавскую область".
Детали: Отметим, что 5 марта завершается период обсервации украинцев и иностранцев, которые прилетели из Китая, откуда распространяется коронавирус.
Все эвакуированные из Китая находятся на обсервации в Полтавской области.
Предыстория:
- 20 февраля из Китая, где бушует коронавирус, в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).
- Все эвакуированные из Китая сейчас пребывают на 14-дневной обсервации в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине.
- Министр МОЗ Зоряна Скалецкая после протестов жителей Новых Санфар заявила, что проведет 14 дней на обсервации с эвакуированными.
- Обсервация в Новых Санжарах завершится 5 марта, если не возникнет подозрений на заболевание.
Украинская правда