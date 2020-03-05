После ротации в правительстве Зеленский собрался в Полтавскую область

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Четверг, 5 марта 2020, 09:15

Президент Владимир Зеленский 5 и 6 марта посетит Полтавскую область, где сейчас на обсервации находятся украинцы и иностранцы, которых эвакуировали из Китая из-за вспышки коронавируса.

Источник: пресс-служба Полтавской ОГА

Дословно: "5-6 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Полтавскую область".

Детали: Отметим, что 5 марта завершается период обсервации украинцев и иностранцев, которые прилетели из Китая, откуда распространяется коронавирус.

Все эвакуированные из Китая находятся на обсервации в Полтавской области.

Украинская правда


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