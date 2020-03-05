После ротации в правительстве Зеленский собрался в Полтавскую область

Президент Владимир Зеленский 5 и 6 марта посетит Полтавскую область, где сейчас на обсервации находятся украинцы и иностранцы, которых эвакуировали из Китая из-за вспышки коронавируса.

Источник: пресс-служба Полтавской ОГА

Дословно: "5-6 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Полтавскую область".

Детали: Отметим, что 5 марта завершается период обсервации украинцев и иностранцев, которые прилетели из Китая, откуда распространяется коронавирус.

Все эвакуированные из Китая находятся на обсервации в Полтавской области.

Предыстория: