Зеленский осматривает первую бетонную дорогу и собирается в "Новые Санжары"

Президент Владимир Зеленский осматривает ремонт скоростного шоссе H31 в Полтавской области, а затем посетит медцентр "Новые Санжары", где проходили 14-дневную обсервацию эвакуированные из китайского города Ухань люди.

Источник: сайт президента, трансляция из Полтавской облсти

Детали: Владимир Зеленский осматривает ремонт скоростного шоссе H31 на участке Решетивка – Днепр. Это первая бетонная автодорога в Украине Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка.

Дорога строится в рамках национальной программы "Большая стройка". Зеленский отметил необходимость завершить строительство всей дороги до начала зимы этого года.

Глава Полтавской областной госадминистрации Олег Синегубов рассказал президенту о других объектах, которые строятся в регионе в рамках программы "Большая стройка". По его словам, речь идет о строительстве 5 школ, 5 детских садов, 5 спортивных сооружений, а также приемных отделений больниц

Синегубов рассказал также о "долгострое" – бассейн, который строят с 2007 года, он должен был соответствовать европейским стандартам и быть готовым принимать олимпийцев. Сейчас он готов на 75%, для завершения внутренних отделочных работ не хватает 80 миллионов. По словам главы ОГА, если Министерство молодежи и спорта профинансирует 60 млн, то еще 30 млн сможет дать местный бюджет.

Зеленский прокомментировал: "Если найдут 60, то точно завершим (в 2020 году)? А то просто стыдно, с 2007 года строить бассейн". Президенту ответили утвердительно, что в областном бюджете деньги на это есть.

Также обсуждалось, что в области возобновлено строительство мостового перехода через реку Ворскла в районе города Кобеляки. Уже установлено береговые опоры и сейчас продолжается строительство промежуточных опор моста. Длина переправы – 145,3 метра. Ее строительство планируют завершить в 2020 году.

Согласно графику поездки, президент ознакомится с реконструкцией приемного отделения Полтавской областной клинической больницы под отделение неотложных состояний и встретится с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области.

Кроме того, Зеленский посетит медицинский центр Национальной гвардии в пгт Новые Санжары, где находятся на обсервации украинцы и иностранные граждане, эвакуированные из Китая.

Согласно плану, срок обсервации завершится в полдень 5 марта.

Президента в поездке сопровождает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.