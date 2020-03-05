Зеленский осматривает первую бетонную дорогу и собирается в "Новые Санжары"
Президент Владимир Зеленский осматривает ремонт скоростного шоссе H31 в Полтавской области, а затем посетит медцентр "Новые Санжары", где проходили 14-дневную обсервацию эвакуированные из китайского города Ухань люди.
Источник: сайт президента, трансляция телеканала "112 Украина"
Детали: Владимир Зеленский осматривает ремонт скоростного шоссе H31 на участке Решетивка – Днепр. Это первая бетонная автодорога в Украине Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка.
Также президент ознакомится с реконструкцией приемного отделения Полтавской областной клинической больницы под отделение неотложных состояний.
Затем Зеленский встретится с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области.
Кроме того, президент посетит медицинский центр Национальной гвардии в пгт Новые Санжары, где находятся на обсервации украинцы и иностранные граждане, эвакуированные из Китая.
Согласно плану, срок обсервации завершится в полдень 5 марта.