Зеленский осматривает первую бетонную дорогу и собирается в "Новые Санжары"

Президент Владимир Зеленский осматривает ремонт скоростного шоссе H31 в Полтавской области, а затем посетит медцентр "Новые Санжары", где проходили 14-дневную обсервацию эвакуированные из китайского города Ухань люди.

Источник: сайт президента, трансляция телеканала "112 Украина"

Детали: Владимир Зеленский осматривает ремонт скоростного шоссе H31 на участке Решетивка – Днепр. Это первая бетонная автодорога в Украине Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка.

Также президент ознакомится с реконструкцией приемного отделения Полтавской областной клинической больницы под отделение неотложных состояний.

Затем Зеленский встретится с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области.

Кроме того, президент посетит медицинский центр Национальной гвардии в пгт Новые Санжары, где находятся на обсервации украинцы и иностранные граждане, эвакуированные из Китая.

Согласно плану, срок обсервации завершится в полдень 5 марта.