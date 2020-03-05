Оккупанты в Крыму посадили на 6 лет "свидетеля Иеговы"
Подконтрольный Кремлю суд в аннексированном Крыму приговорил Сергея Филатова к шести годам колонии общего режима по обвинению в организации деятельности запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Источник: Крим.Реалии
Детали: Прокуратура просила для него семь лет лишения свободы. Адвокат Филатова Олег Захарчук заявил, что защита обжалует приговор Джанкойского райсуда.
Прямая речь адвоката: "Судить человека за веру... В этом случае любое наказание будет чрезмерным. Я получил решение суда на руки, ознакомлюсь с ним и однозначно буду готовиться к обжалованию приговора".
Предыстория: В 2017 году деятельность организации "Свидетели Иеговы" в России приостановили из-за экстремизма.
"Свидетели Иеговы" - международная религиозная организация, которая придерживает неортодоксальные направления в христианстве и отличается специфической трактовкой многих религиозных понятий.