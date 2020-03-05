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Оккупанты в Крыму посадили на 6 лет "свидетеля Иеговы"

Четверг, 5 марта 2020, 12:02
Оккупанты в Крыму посадили на 6 лет свидетеля Иеговы

Подконтрольный Кремлю суд в аннексированном Крыму приговорил Сергея Филатова к шести годам колонии общего режима по обвинению в организации деятельности запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы".

Источник: Крим.Реалии

Детали: Прокуратура просила для него семь лет лишения свободы. Адвокат Филатова Олег Захарчук заявил, что защита обжалует приговор Джанкойского райсуда.

Прямая речь адвоката: "Судить человека за веру... В этом случае любое наказание будет чрезмерным. Я получил решение суда на руки, ознакомлюсь с ним и однозначно буду готовиться к обжалованию приговора".

Предыстория: В 2017 году деятельность организации "Свидетели Иеговы" в России приостановили из-за экстремизма.

"Свидетели Иеговы" - международная религиозная организация, которая придерживает неортодоксальные направления в христианстве и отличается специфической трактовкой многих религиозных понятий.

Темы: КрымРосcияоккупация
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